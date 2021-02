KOMMER TILBAKE: Akkurat som i fjor, skaper det bølger i norsk filmmiljø at «Mission:Impossible» med Tom Cruise nok en gang har fått penger fra den norske filminsentiv-ordningen, denne gangen stakk de av med hele potten på 68, 6 millioner foran ytterligere ti søkere. Foto: Kulturdepartementet

Filmkommisjon: − Kan miste 700 millioner

AS Norge kan gå glipp av inntekter i milliardklassen dersom ikke dagens filminsentiv-ordning endres.

Publisert: Nå nettopp

Det mener stiftelsen Den nasjonale filmkommisjonen (DNF) etter at sist ukes utdeling av hele potten i ordningen - drøyt 68 millioner kroner - gikk til kun én av elleve søkere, Tom Cruise og «Mission:Impossible»-franchisens åttende film.

Om alle 11 søknadene hadde blitt innvilget, ville AS Norge nytt godt av verdier for nær en milliard kroner, mener stiftelsen.

les også Jan Vardøen om filmordning: – Makkverk

– Dagens ordning er bedre enn ingen ordning, men den har en del betydelige mangler som gjør at det er den dårligste insentivordningen i markedet. Ordningen har et relativ lite beløp til disposisjon, som gjør at vi som nasjon går glipp av betydelige midler, sier Truls Kontny i DNF.

les også Abid Raja: – Filminsentivordningen er en suksess

I en uttalelse etter sist ukes tildeling, skriver DNF:

«Det er svært uheldig at hele ti andre kvalifiserte filmprosjekter ikke når opp i søknadsrunden for 2021 - på grunn av begrenset budsjettramme i den norske insentivordningen. Med det mister Norge internasjonale investeringer på over en milliard kroner».

Uttalelelsen sendte DNF videre i brevs form til kulturministeren:

«Etterspørselen i ordningen er nå over dobbelt så stor som i 2020. Uten en justering av rammen, kan Norge miste over NOK 700 mill. kroner i investeringer», advarer de i brevet.

Statsrådens svar til VG torsdag var at han ikke kunne forskuttere en konklusjon før en skikkelig evaluering av ordningen var gjort, men at det vil finne sted en revisjon i løpet av 2021.

Torsdag gikk filmskaper Jan Vardøen ut i VG og kalte dagens ordning for et «makkverk».

Kort fortalt kan utenlandske produsenter gjennom dagens filminsentiv-ordning få refundert inntil 25 prosent av utgiftene sine på å spille inn filmer i Norge.

Det betyr at om en Hollywood-produksjon legger igjen 100 millioner kroner i Norge, kan de få 25 millioner kroner tilbake, mens AS Norge har «tjent» 75 millioner bare i ren valuta på innspillingen.

les også Tom Cruise-produsent har leid to Hurtigruten-skip

Per-Henry Borch i Truenorth er mannen bak den norske logistikken i «Mission:Impossible»-filmene, James Bond-innspillingen i Nittedal og flere til.

Han mener ordningen kan bli en langt større suksess enn i dag med tanke på sysselsetting, arbeidsplasser og distriktspolitikk.

- Derfor bør ordningen være automatisert og regelstyrt, enkelt og greit. Og forutsigbar for internasjonale investeringer, vi er det minst attraktive landet i Europa for øyeblikket, sier Borch.

les også Tom Cruise tilbake til Norge for «M:I 8»

– Det er så enkelt som at jo mer du putter inn, desto mer får du tilbake, sier han og viser til en sammenstilling som DNF har gjort.

Den viser at Norge i 2019 utbetalte 17 millioner kroner i refusjon.

I Irland - der ordningen ligger under Finansdepartementet - var tallet 1, 1 milliard kroner, mens New Zealand utbetalte 736 millioner kroner, fra landets Næringsdepartement.

Begge land tar imot søknader kontinuerlig, mens Norge har én søknadsfrist i året.

les også Tom Cruise får unntak fra regjeringen – kommer til Norge

Norsk Filminstitutt (NFI) forvalter dagens ordning. Direktør Kjersti Mo mener den sårt trenger økte midler, slik at alle prosjekter som søker, og er kvalifiserte, kan ta del i den.

– Det ville gi stor aktivitet og omsetning innenfor både filmbransjen og andre bransjer rundt i landet. Da ville vi også unngå situasjoner som den som er oppstått nå, der det bare er midler til ett prosjekt ved tildeling, sier Kjersti Mo, som mener det er en ulempe med søknadsfrister.

– Ordningen burde være åpen hele året. Men det igjen forutsetter at det er nok midler til alle de kvalifiserte prosjektene som søker, sier hun.

Åslaug Sem-Jacobsen, Senterpartiets kulturpolitiske talsperson, påpeker at en romsligere pengepott vil få sterke, distriktspolitiske følger:

– Å bygge opp filmmiljøer og fremme relevante lokasjoner og produksjonskompetanse over hele landet, ser jeg som en svært viktig sak framover, både filmpolitisk og for å utvikle mer næringsliv og turisme, sier hun og får støtte fra forbundsleder i Norsk Filmforbund, Elisabeth O. Sjaastad:

– Det er kjempesynd at vi ikke får utnyttet det fulle potensialet. Her burde alle kunne få. Det er jo snakk om inntekter og arbeidsplasser som ellers ikke kommer til Norge, sier hun.

- Selv om ordningen skal evalueres, så burde den i mellomtiden vært utnyttet til fulle, gitt krisen bransjen står i nå i pandemien. Dette er jo en refusjonsordning for inntekter som ellers ikke kommer. Det burde vært en «no brainer» å fylle på potten, sier Sjaastad.

les også Utenlandske filmer blir norsk milliardindustri

Per-Henry Borch kan med erfaring dele sitt inntrykk av samarbeidspartnere han kan risikere å miste om ikke insentivordningen endres.

- Før 2016 var det knapt noen som hadde hørt om Norge før de leste det i manus. Men Norge har levert i alle ledd, fra stab og teknikk til infrastruktur. Det er jo bedre 4G midt på Hardangervidda enn det er midt i London. Det er de samme folka som jobber med «Mission:Impossible» og «James Bond», og de har blitt både positivt overraska og imponert over hva de har sett og opplevd i Norge.