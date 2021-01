SINGEL IGJEN: Christina Ricci, her på Elton Johns AIDS-galla i Hollywood februar i fjor. Foto: MICHAEL TRAN / AFP

Christina Ricci med nytt besøksforbud for ektemannen

Skuespilleren fastholder at produsentektemannen flere ganger har utsatt henne for vold.

Publisert: Nå nettopp

TMZ melder at retten nå på nytt har ilagt ektemannen James Heerdegen besøksforbud, og at han må holde seg på minst 100 meters avstand fra Ricci og deres felles barn.

I rettsdokumentene kommer det også frem at Ricci vil forby Heerdegen å offentliggjøre «sensitive video- og lydopptak» som han er i besittelse av. I stedet krever hun at disse utleveres til henne.

Nyheten om at ekteskapet var veid veis ende, ble kjent i fjor sommer, da politiet rykket ut til husbråk i parets hjem i Los Angeles.

BRUDD: Christina Ricci og James Heerdegen på Elton Johns AIDS Foundation Academy Awards i Hollywood i 2019. Foto: Rich Fury / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ricci hevder at den grove mishandlingen startet mot slutten av 2019.

Situasjonen skal ha tilspisset seg i fjor da landet gikk i «lockdown» på grunn av pandemien, og ekteparet to ble tvunget til å oppholde seg mye hjemme i hverandres selskap.

En uke etter politiutrykningen i juni i fjor, forelå skilsmissesøknaden.

Ricci anmeldte samtidig Heerdegen og fikk rettens gehør for han skulle ilegges haste-besøksforbud etter hendelsen. Dette er nå altså utvidet.

Skuespilleren, som ifølge TMZ skal ha fryktet for livet sitt, har lagt frem bildedokumentasjon på den angivelige mishandlingen.

Nekter skyld

Heerdegen på sin side nekter for at anklagene stemmer. Hans advokat Larry Bakman sier til TMZ at det tvert imot er Ricci som har opptrådt voldelig, angivelig på grunn av rusmisbruk.

Advokaten opplyser at hans klient selv har tenkt å kreve at retten ilegger henne besøksforbud.

Paret, som giftet seg i 2013, har et barn på seks år sammen. I skilsmissesøknaden har Ricci krevd å få full foreldrerett.

Hverken hun eller Heerdegen har uttalt seg om bruddet offentlig.

De to møttes under innspillingen av den nedlagte TV-serien «Pan Am», der Ricci spilte hovedrollen og Heerdegen jobbet som kameratekniker.

Ricci startet karrieren som barnestjerne og ble for alvor lagt merke til i «Addams Family i 1991, da hun var 11 år gammel.

I 2001 spilte hun i «Prozac Nation», i regi av norske Erik Skjoldbjærg.

