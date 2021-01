FILMREBELL: Jim Carrey, her på en premiere i Los Angeles i 2019. Foto: Janet Gough / AFF-USA.COM / AFF

Jim Carrey tegnet Melania Trump – får pepper

Hollywood-stjernen Jim Carreys lite flatterende portrett av den nylig avgåtte førstedamen, får blandet mottagelse.

Publisert: Nå nettopp

At Jim Carrey (59) har herjet med Donald Trump (74) i form av karikaturer, har verden for lengst fått med seg. Nå er det Melania Trump (50) som får den tvilsomme hederen.

«Og ... farvel til den verste førstedamen. Jeg håper avtalen vil finansiere livet ditt på grunna. Takk for ingenting», lød avskjedshilsenen til fru Trump under tegningen Carrey publiserte på Twitter samme dag som Joe Biden (78) ble innsatt som president.

Selv om Carrey bare følger ett menneske på Twitter, sin datter Carrey (33), har han selv hele 18, 9 millioner følgere. Melania-tegningen har altså ikke gått upåaktet hen.

I skrivende stund har nærmere 6000 kommentert under.

Mange morer seg over «kunsten», og enkelte kaller det et «mesterverk», og synes det ligner. Andre er mindre imponert og beskriver ifølge The Insider stuntet som mobbing og kvinneundertrykkende.

«Jeg syntes alltid at du var morsom, men med tegninger som dette fremstår du bare hevngjerrig» skriver en kvinne ved navn Alex Vignes, og legger til at hun mener tegningen er kvinnefiendtlig.

Andre mener tegningen er «et angrep» på en kvinne som har utført jobben sin «med eleganse og verdighet». En mann ved navn Bobby Demetro ber Carrey om å få folk til å le igjen, i stedet for å «mobbe uskyldige kvinner».

Mens Trump har fått sin Twitter-konto fjernet mot sin vilje, figurerer Melania fortsatt på nettsamfunnet under tittelen First Lady, @Flotus. Hun har imidlertid ikke kommentert Carreys tegning.

Lang rekke

Carrey er en svært ihuga Trump-motstander. I 2018 kalte han ifølge The Guardian presidenten «en ondartet føflekk». Samme år la han ut en tegning av daværende pressesekretær i Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders (38). Med det hisset han på seg Sanders’ far og en rekke republikanere.

Siden har Carrey tegnet og postet mange og svært lite flatterende karikaturer av Trump selv – blant annet en der Trump sitter i morgenkåpe og over en dessert formet som kvinnebryster.

Han står også bak en karikatur som forestiller Trump og pornostjernen Stormy Daniels (41) i aktivitet i sengehalmen. – som en reaksjon på Daniels’ påståtte affære med presidenten.

Etter angrepet på Kongressen for få uker siden, tegnet Carrey Trump som en drapsklovn:

Jim Carrey ga seg nylig i rollen som Joe Biden i TV-showet «Saturday Night Live», etter å ha figurert som den nyvalgte presidenten i seks episoder.