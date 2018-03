DELTE UT PRIS: Faye Dunaway og Warren Beatty delte ut prisen i kategorien Beste film - igjen. Denne gangen gikk det feilfritt. Foto: Chris Pizzello / TT / NTB Scanpix

Tullet med Oscar-skandalen

Publisert: 05.03.18 06:11

Faye Dunaway og Warren Beatty spøkte med fjorårets Oscar-skandale da de delte ut prisen for Beste film i år også.

– Andre gang man presenterer er mye bedre, sa Dunaway da hun og Beatty hadde endret scenen i Dolby Theatre der Oscar -prisene ble delt ut natt til mandag norsk tid.

Oscar-vert Jimmy Kimmel introduserte dem også med et smil om munnen, på «51-årsjubileet for «Bonnie and Clyde»».

Han sa også «Whatever happened last year is Waterhouse under the bridge» (det som skjedde i fjor er altså vann under broen) og spilte på firmaet som overvåker Oscar-avstemningne, Pricewaterhouse Cooper, som ga Faye Dunaway og Warren Beatty feil konvolutt da de skulle presentere Beste film i fjor.

Som kjent endte det med at de leste opp feil film, «La La Land» i stedet for «Moonlight», som var den egentlige vinneren.

PricewaterhouseCoopers beklaget det som skjedde og tok på seg skylden. Konvolutten som havnet i Beattys hender var altså den som nettopp var blitt lest opp - der Emma Stone vant for Beste kvinnelige skuespiller for «La La Land».

Halvveis ut i takketalene for «La La Land» informerte produsentene vinnerne om at det hadde skjedd en feil. Det var «La La Land»-produsent Jordan Horowitz som annonserte at «Moonlight» var riktig vinner.

I år var det «Shape of Water» som ble utropt til Beste film. Se oversikten over alle nattens vinnere her .