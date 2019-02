PAUSE: Ane Dahl Torp, John Carew og de andre på denne scenen av «Heimebane» har en liten pause før innspillingen fortsetter i Ulsteinvik. Foto: Knut Espen Svegaarden

Slik blir «Heimebane» laget: Garderoben til «Varg» er i Oslo

ULSTEINVIK (VG) Utgangspunktet for «Heimebane» var noe helt annet enn serien har blitt. Slik er serien bak kulissene.

– Fikk dere med dere «homo-regnbuen»?

Ane Dahl Torp peker plutselig mot himmelen. Regn og sol er blitt til en vakker regnbue rett bak klubbhuset til «Varg», og innspillingen av «Heimebane» tar en aldri så liten pause.

Det er ikke et tilfeldig utsagn fra Torp, selv om det var humor da hun sa det. For i sesong to av «Heimebane» er homofili i fotballen et bevisst tema, like bevisst som «kvinner i fotball» var det i sesong én.

I Oslo

Visste du forresten at når Helena Mikkelsen, spilt av Ane Dahl Torp, er i huset sitt i Ulsteinvik, så ligger det egentlig i Oslo? Det samme er «garderoben» i Ulsteinvik.

I tillegg til skuespillerne, er det 30–40 personer i sving under innspillingene. Noen scener tar kort tid, andre må ha flere «takes». Noe av problemet for et filmcrew på et sted som Ulsteinvik, er det skiftende været. Da VG var der, i tolv timer i høst, skiftet været mer enn 20 ganger. Og selv om det er sånn, så kan ikke en film ha to forskjellige værtyper i samme scene.

Det skapte problemer den dagen VG var til stede.

Morten Svartveit, som spiller daglig leder Espen Eide, beskriver en seanse med Michael Ellingsen (John Carew) der været gjorde det omtrent umulig å få ferdig seansen. Svartveit har for øvrig spilt barne- og ungdomsfotball i Odda. Han innrømmer at han ikke var den beste ...

Het «Vargdal»

VG fikk være med på en innspillingsdag på Høddvoll, der Hødd og det fiktive laget «Varg» i noen timer slåss om oppmerksomheten. Da spillerne på begge lag er der samtidig, går inn og ut av garderober og baner, er det faktisk ikke så lett å se hvem som er hvem. Fakta og fantasi går hånd-i-hånd.

Kanskje Michael Ellingsen spiller på Hødd, ikke Varg, i sesong 2? Kanskje glemmer Hødd å ta ned «Varg-skiltet» da laget spiller kamp?

KLUB-LOGOEN: Varg – det kunne nok vært navnet på en reell norsk fotballklubb også. Foto: Knut Espen Svegaarden

Opprinnelig, i manus, het stedet «Vargdal», og naturlig het da også laget «Varg». Det er serieskaper Johan Fasting som funnet på navnet. Men da Fasting, og produsent Vilje Kathrine Hagen fant Ulsteinvik, bestemte de seg for å si at «vi er i Ulsteinvik», men beholde navnet «Varg». De ville ha et fiktivt lag, hvor ting ikke var knyttet opp mot virkelighetens historikk, slik at de i stedet kunne finne på sin egen historikk for laget.

For serieskaperne var Ulsteinvik perfekt.

– Ulsteinvik og Høddvoll hadde alt vi lette etter. Norges fineste bane med utsikt mot havet, verftsindustri, passe størrelse for en «liten» by. Og så var det selvfølgelig et stort pluss at Høddvoll ønsket sterkt at vi skulle komme til dem, noe vi er helt avhengig av når vi skulle være på banen deres i så mange dager. Vi ble også veldig godt tatt imot av Ulsteinvik og alle som bor der. Hotellet, Høddvoll, Verftene, befolkning – alle har stilt opp for at «Heimebane» skal bli best mulig, sier produsent Hagen.

KAOS: I bakgrunnen prater Ane Dahl Torp og Morten Svartveit sammen før de skal spille inn en scene med mediene på stadion. Inne i «alt-mulig-rommet» på Høddvoll er det et salig kaos. Foto: Knut Espen Svegaarden

– Det føles nytt

John Carew legger armen rundt Ane Dahl Torp, på vei ut til nok en «take», ute på treningsbanen til Varg, eller Hødd om du vil. De to har funnet en tone, en gjensidig respekt for hverandre. De liker å spille sammen.

«Heimebane» startet med at Yngve Sæther, produsent i Motlys, ønsket å lage en fotballserie om en mannlig trener. Det var hverken Johan Fasting eller Vilje Kathrine Hagen spesielt interessert i.

– I og med at vi er fans av den amerikanske TV-serien «Friday Night Lights», og vi følte at vi i beste fall kunne lage en like bra eller dårligere serie, var det ikke interessant, sier Hagen.

SCENE: Espen Eide, i Morten Svartveits skikkelse, sitter inne i bilen som er gjenstand for en scene i Heimebane, sesong to. Foto: Knut Espen Svegaarden

Fasting har lagt til seg en vane der han alltid tar utgangspunkt i at hovedrollene hans er kvinner. Og da han brukte det som utgangspunkt for en TV-serie om fotball, handlet plutselig ikke serien bare om fotball, men om en kvinnelig trener som må inn i et mannsdominert fotballmiljø og opparbeide seg respekt og tillit.

– Det føltes nytt og som noe vi ikke hadde sett før. Sånn ble «Heimebane» til, forklarer Hagen.

Venter på lyset

Det blir lange dager for skuespillerne. Under innspillingen i Ulsteinvik er de fleste skuespillerne der hele uken. Ane Dahl Torp forteller at hun har klart å skjerme helgene, stort sett, sånn at hun får litt tid med mann og barn også.

Inne i lokalene produsentene har leid av Hødd, er det et virvar av klær, mat, sko, stoler, bord, sminkesaker og diverse andre ting. Skuespillerne hviler her mellom tagningene. Så blir de hentet ut for å spille inn en scene. En kort bilscene, med Morten Svartveit, tar lang tid, må tas om igjen. Det skal et spesielt lys til, det må ventes. Svartveit tar ytterjakken av og på sikkert 10 ganger før det hele er filmet ferdig.

BLID JENTE: Ane Dahl Torp har bare gode ord å si om «Heimebane»-gjengen – og rollen sin som Helena Mikkelsen. Foto: Knut Espen Svegaarden

Imens snakker Ane Dahl Torp med VG – på trøndersk. På innspillingsdagene snakker hun bare trøndersk, uansett om hun filmer eller ikke. Hun sier hun må gjøre det sånn, for å «beholde» dialekten. Dahl Torp tar ikke sjansen på å veksle mellom sin egen dialekt og den hun har i TV-serien.

– Prater du trøndersk når du kommer hjem til mannen din i helgene også?

– Nei. Der går grensen, smiler Ane Dahl Torp.

SCENE: Espen Eide går i sinne fra et intervju – en scene fra Heimebane, sesong to. Foto: Knut Espen Svegaarden