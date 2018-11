SPILLER MOLAND: Tobias Santelmann spiller Tjostolv Moland i «Mordene i Kongo». Her fra innspillingen i Cape Town i Sør-Afrika. Foto: Fredrik Solstad

«Mordene i Kongo» rundet 100.000

FILM 2018-11-20T17:59:07Z

Den omdiskuterte filmen har fått dårlig kritikk og mange negative medieoppslag. Men den er inne på topplisten over de mest populære norske filmene i år.

Publisert: 20.11.18 18:59

«Mordene i Kongo» har gått fire uker på kino, og har så langt blitt sett av 107.585. Den første uken var preget av en del negative medieoppslag , og en del labre anmeldelser, blant annet en toer i VG.

Åpningshelgen på kino resulterte i 33.682 besøk, noe filmekspert Brita Møystad Engseth betegnet som skuffende. Hun anslo at filmen ville stoppe på drøyt 75.000, men det tallet er for lengst forbigått.

«Mordene i Kongo» ligger foreløpig på 8. plass over de mest besøkte norske filmene i år.

Tallene avslører imidlertid at det er milelangt til toppen. De fem mest sette norske filmene i år har alle over 200.000 besøk, med «Skjelvet» soleklart på topp med sine 587.173 besøk. Den er etterfulgt av to filmer som også kom over 400.000 besøk, «Den 12. Mann» og «Månelyst i Flåklypa».

Asle Vatn, produsent for «Mordene i Kongo» innrømmer at det har vært et hardkjør å lansere filmen. Han er ikke fornøyd med 107.500 besøk så langt.

– Det er slett ikke krisetall, men vi hadde nok håpet på høyere besøk. Store deler av Norges befolkning kjente nok til filmen da den kom, og har valgt den bort, sier Vatn.

– Når det er sagt, vi har en helt annen konkurranse nå enn for ti år siden, og filmen vår kan ikke plasseres direkte i noen sjanger eller underholdningskategori.

– Er det noe dere angrer på i ettertid i forbindelse med lanseringen?

– Vi burde nok ikke latt tidligere manusforfatter Nikolaj Frobenius’ uttalelser, som kom tre uker før lanseringen, stå uimotsagt. Det satte premissene i for stor grad. Det ble for mye støy.

Kort tid før filmen hadde premiere gikk tidligere manusforfatter Nikolaj Frobenius ut med at han trakk seg fra prosjektet fordi han ikke ville være med på det han omtaler som en heltehistorie. Han ga også ut romanen «Kongonotatene» før filmen kom ut.

– Mange reagerte også på Aksel Hennies uttalelser om at «man får svarene i filmen»?

– Aksel sa egentlig ikke så mye feil. Det ble mottatt feil, og jeg tenker nok mange pressefolk som har jobbet med saken lenge følte seg litt tråkket på tærne. Det satte premissene. Samtidig viste særlig VGs oppfølging av saken i etterkant at det i kjølvannet av filmen kom frem vesentlige nye momenter i saken.

Tidligere filmanmelder i VG, Jon Selås, har sett mange norske filmer komme og gå i løpet av sin tid i VG. Han tror produsentene hadde sett for seg 100.000 flere på kino.

– Samtidig er det egentlig en vanskelig film å lansere. I motsetning til «Utøya. 22. Juli» som også er et dokudrama, er det en mer tvilsom historie som folk kanskje er litt lei av. Man vet ikke helt hvor man skal plassere de to som historien handler om. Det hadde selvsagt vært mye lettere å lansere om man hadde hatt en ren helte- eller eventyrfilm. Så tallene er langt fra noen katastrofe sett i det lyset

Her er de ti mest besøkte norske filmene så langt i år. Kilde: Film og kino

«Skjelvet»

587.173

2

«Den 12. mann»

440.519

3

Månelyst i Flåklypa

408.277

4

«Norske byggeklosser»

263.774

5

«Utøya 22. juli»

249.616

6

«Operasjon Mørkemann»

150.320

7

«KuToppen»

Nordisk Film Distribusjon

108.101

8

«Mordene i Kongo»

107.585

9

«Karsten og Petra på skattejakt»

103.395

10

«Per Fugelli – siste resept»

79.783