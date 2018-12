SKUESPILLER: Selma Blair Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

MS-syke Selma Blair klarte ikke å holde tårene tilbake

Det ble et følelsesladet gjensyn mellom Hollywoodstjernen og den kjære hesten hennes, Unicorn i helgen.

Publisert: 18.12.18 10:08 Oppdatert: 18.12.18 11:02

Selma Blair som fikk MS-diagnosen i august i år, beskriver møtet i helgen som «magisk» på sin instagramprofil . Det er People som først omtaler denne saken.

– Jeg brøt sammen i glede og takknemlighet, skriver Blair etter at hun igjen fikk anledning til å sitte på hesteryggen.

Det var i oktober i år at Blair (46) delte med sine 685.000 følgere på Instagram at hun har diagnosen multippel sklerose.

I en lengre tekst fortalt hun at hvordan sykdommen påvirker hverdagen hennes, og innspillingen av Netflix -serien «Another Life».

- Jeg er funksjonshemmet. Jeg faller noen ganger. Jeg mister ting. Hukommelsen min er uklar, skrev hun blant annet.

Multippel sklerose er ifølge Store medisinske leksikon en kronisk betennelsessykdom i sentralnervesystemet .

Sykdommen rammer vanligvis unge mennesker, og gjennomsnittsalder når den først fremtrer er rundt 30 år. MS opptrer noe hyppigere blant kvinner enn blant menn. Ifølge SML har 11.000 mennesker i Norge MS.



– Jeg kan.

Det skrev Selma Blair til et bildene hun publiserte I helgen hvor hun også forteller om hvor det sterkt det var for henne, både gjensynet med Unicorn og hvor godt det var for henne å endelig sitte på hesteryggen igjen.

– Jeg har ikke vært i stand til å ri på ire måneder, jeg har ikke vært i stand til å reise til oppsøke hesten. Det var som et eventyr da Unicorn plutselig stod ute på gårdsplassen min. Jeg klarer ikke å beskrive følelsene mine med ord. Tusen takk til min trener, tusen takk for at dette skjedde når jeg trengte det som mest. Dette er så viktig for at jeg skal bli frisk - og klare å ri igjen, skriver Blair.

Hun er kjent fra «Lovlig blond» (2001), «Hellboy» (2004) og TV-nyinnspillingen av «Heathers» (2018). Nå spiller Blair Harper Glass i den kommende serien «Another Life».