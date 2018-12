PROBLEMER I EKTESKAPET: Hvordan gikk det med Karen (Emma Thompson) og Harry (Alan Rickman) etterpå? Foto: Peter Mountain

Slik gikk det i «Love Actually»-karakterene

FILM

Mange ser «Love Actually» i julen. Men har du noen gang lurt på hva som skjedde med karakterene etterpå? Hvilke scener det ikke ble plass til i filmen? Manusforfatteren Emma Freud har lettet litt på sløret.

Hun er gift med «Love Actually»-regissøren Richard Curtis. Freud har ved flere anledninger fortalt noe om hvordan hun så for seg at det gikk videre med noen av karakterene i filmen.

Det skriver nettstedet Nicki Swift som har samlet noen av de løse trådene. Svenske Expressen har også omtalt denne saken.

Filmen er full av «happy endingens», men flere av spørsmålene som blir hengende i luften er hvordan gikk det egentlig med Emma Thompsons og Alan Rickmans karakterer? Hun spiller som kjent søsteren til statsministeren (spilt av Hugh Grant ) – og avslører ektemannens utroskap – eller var det en uskyldig flørt med en kollega?

– Paret holder sammen, men de ble på ingen måte like lykkelige etterpå, fortalte Freud under et live-twitterevent i 2015 ifølge Nicki Swift, som igjen siterer The Independent på dette punktet.

På spørsmål om Rickmans karakter «gikk hele veien» eller om han bare flørtet med kollegaen som han kjøpte et halssmykke til, svarte Freud ved samme anledning.

– Det var definitivt ikke bare en flørt, de to «gikk hele veien», skrev Freud.

Men på det punktet var imidlertid ikke regissørektemannen enig med henne.

– Han mener at det var bare en flørt. Derfor kan man jo tenke det man måtte ønske rundt dette, skrev Freud videre.

Ved det samme twitter-eventet har Freud også skrevet noe om hvordan hun tenkte rundt Rowan Atkinsons rollefigur i filmen.

– Han var julens engel , sier Freud.

De aller fleste vil vel huske han som ekspeditøren som somlet voldsomt med å pakke inn halssmykket.

– Det gjorde han nettopp i den hensikt at Rickmans karakter ikke skulle rekke å kjøpe smykket til sin elskerinne, forklarte Freud.

Det samme gjelder sluttscenen fra flyplassen hvor han somler og diskuterer med sikkerhetsvakten slik at unge Sam klarer å snike seg forbi og ta farvel med sin «store kjærlighet» Joanna.

En scene som ikke fikk plass i filmen handler om rektor ved skolen som både Sam, Joanne og barna til Thompsons karakter var elever, viser at hun tar hånd om sin livsledsager Geraldine, som senere skulle dø i kreft. En scene som Richard Curtis etterpå har sagt at han gjerne skulle hatt med i filmen.