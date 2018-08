LEGENDER: Clark Gable og Marilyn Monroe i «The Misfits». Foto: AP

Fant gammelt nakenklipp med Marilyn Monroe

Regissøren valgte å klippe bort nakenscenen med filmikonet i 1961, men en annen mann tok vare på det.

Nettstedet Deadline skriver at forfatter Charles Castillo gjorde funnet under arbeidet med den nye biografien « Marilyn Monroe : The Private Life of a Public Icon».

Det har vært kjent at Monroe viste seg splitter naken i en scene med Clark Gable under innspillingen av «The Misfits». Seansen nådde imidlertid aldri filmlerretet, og Deadline skriver at klippet har vært antatt tapt for ettertiden.

Da Castillo intervjuet Curtice Taylor, sønn av «The Misfits»-produsent Frank Taylor, kom det imidlertid frem at klippet med Marilyn har ligget innelåst i en safe siden Taylors død i 1999.

I den romantiske scenen står Monroe svøpt i kun et laken før hun lar lakenet falle og viser seg uten en tråd. Nakenscener var ikke vanlig på film på den tiden, og hadde klippet med Monroe vært med i filmen, ville det trolig vært tidenes aller første i sitt slag med en amerikansk stjerne i en Hollywood-produksjon.

Regissør John Huston skal ha valgt å klippe bort scenen fordi han mente den var unødvendig. Produsenten Taylor skal på sin side ha ment at den var viktig, så han tok vare på den, selv om den aldri kom kinopublikum for øye.

Det var Monroes daværende ektemann Arthur Miller som skrev manuset til «The Misfits» for 58 år siden. Filmen handler om tre cowboyer som alle svermer for den samme kvinnen. Det var den siste filmen Monroe figurerte i før hun brått døde av en overdose sovepiller i 5. august 1962 – 36 år gammel.

Filmen ble spilt inn i 1960 og hadde premiere året etter.

«The Misfits» var også den aller siste spillefilmen til Clark Gable. Kort tid etter at innspillingen var avsluttet, fikk Gable sitt fjerde hjerteinfarkt, og han døde i november 1960 – 59 år gammel.

Om det til nå hemmelige filmklippet kommer offentligheten for øye, er uvisst. At Marilyn Monroe-klenodier skifter eiere for store summer, skjer fra tid til annen. I 2008 ble et «backstage»-opptak av Monroe og Gable under nettopp «The Misfits»-innspillingen solgt på auksjon for over 500.000 kroner.

Året etter gikk en film som angivelig viser sexsymbolet mens hun røyker dop , under hammeren for 1,5 millioner kroner.

I 2016 ble den berømte «bursdagskjolen» Monroe bar da hun sang for president John F. Kennedy , solgt. Kjolen hun bar i «Gresskar i nød» ble solgt for svimlende 25 millioner kroner i 2011. Private kjærlighetsbrev og toppløsbilder fra like før hun døde, har også vært i sirkulasjon for høystbydende.