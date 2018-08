HYLLES FOR MOTET: Norske Deeyah Khan har nok en gang blitt nominert til en svært prestisjetung pris. Foto: Fredrik Solstad / VG

Norske Deeyah Khan kan vinne Emmy for nynazist-film

Publisert: 10.08.18 05:32 Oppdatert: 10.08.18 07:18

Khan vant Emmy i 2013, nå kan hun vinne igjen etter å ha gått i nærkontakt med amerikanske nynazister.

Deeyah Khan kan vinne prisen i kategorien Emmy-prisen i kategorien internasjonale nyheter og aktualitetsprogram.

Åtte andre filmer er nominert. Khan lagde filmen «White right: Meeting the enemy» hvor hun møter amerikanske nynazister og dekker det største ytre høyre-arrangementet i nyere tid i USA.

– Vi gratulerer de nominerte for deres standhaftighet og for motet de utviser i sin dekning, og vi erkjenner også at vi nå må gratulere dem for å stå i mot regjeringer som i sterk grad forsøker å begrense hva de rapporterer og forsøker å tvinge dem ut av bransjen, sier Bruce Paisner, president for International Academy of Television Arts & Sciences om de nominerte, sier han i følge Deadline.

Filmen er Khans fjerde dokumentarfilm, og hun har tidligere vunnet en rekke priser. Hun vant Emmy for sin første dokumentar «Banaz: A love story», om æresdrapet på en ung kurdisk-britisk jente i 2013.