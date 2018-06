SOLGT: Denne laserpistolen har auksjonshuset Juliens fristet med siden april. Lørdag byttet den eier. Foto: Handout/Reuters

«Star Wars»-klenodium solgt for 4,5 millioner kroner

Publisert: 24.06.18 10:43

FILM 2018-06-24T08:43:41Z

Våpenet som Harrison « Han Solo» Ford brukte i «Episode VI: Return of the Jedi» i 1983, er gått under hammeren i Las Vegas.

550.000 dollar, eller 4,5 millioner kroner, bladde kjøperen opp for laserpistolen under en auksjon hos Julien i spillebyen lørdag.

Klenodiet ble brukt i den aller siste av de originale «Star Wars»-filmene og har til nå tilhørt den amerikanske filmkunstdesigneren James L. Schoppe. Han jobbet med «Episode VI: Return of the Jedi», eller «Jedi-ridderen vender tilbake», som er den norske tittelen, og ble nominert til Oscar for sin innsats.

Schoppe har hatt pistolen liggende nedpakket i over 30 år. Den er ikke ekte, men hovedsakelig laget av tre.

Hvem som kjøpte? Jo, det var det amerikanske selskapet «Ripley's Believe It or Not», et slags museum med utallige rariteter, uvanlige gjenstander, kunst og opplevelser, melder Hollywood Reporter .

Pistolen var den aller mest populære varen under auksjonen. Prisen er høyere enn hva lyssabelen til Luke Skywalker gikk for i fjor . Også da var det Ripleys som la pengene på bordet – 3,7 millioner kroner .

Det er likevel langt igjen før kjøpesummen kan måle seg med fjorårets svimlende klenodiumssalg. Da gikk en versjon av droiden R2-D2, brukt i flere «Star Wars»-filmene, for drøyt 23 millioner kroner under en auksjon i Los Angeles.

