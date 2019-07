STEMMEN: «Star Wars»-ikonet Mark Hamill spiller stemmen til Chucky i nye «Child’s Play». Foto: KEVIN WINTER / GETTY / AFP

Nordmann fikk med Mark Hamill på Chucky-film

Norske Lars Klevberg (38) har regissert den nye versjonen av skrekklassikeren fra 80-tallet, «Child’s Play». Det fikk han selveste Luke Skywalker med på.

Det var nordmannen fra Mysen som fikk jobben da dukken som skremte vettet av minst én generasjon på 80- og 90-tallet, skulle fødes på ny. I den åttende Chucky-filmen er ikke drapsdukken besatt av sjelen til en massemorder, men rett og slett resultatet av kunstig intelligens.

Filmen hadde premiere forrige uke – se terningkast.

STJERNEN: Lars Klevberg instruerer Gabriel Bateman i rollen som Andy Barclay – gutten som får Chucky. Foto: Eric Milner/ MGM/Orion Pictures

Lars Klevberg var ikke umiddelbart solgt av ideen om å lage en nyinnspilling, men han likte manuset og vrien med kunstig intelligens så godt at han kastet seg på skrekk-karusellen.

– Som et barn

– Det var en av hovedgrunnene til at jeg syntes dette var en historie som var verdt å fortelle. Kunstig intelligens har 2019-publikumet et større forhold til, sier regissøren og fortsetter:

– Det ga meg også en mulighet til å skape Chucky som en rollefigur som ser gjennom øynene for første gang i sitt liv – akkurat som et lite barn. Jeg kunne forme Chuckys utvikling på en måte jeg syntes var veldig interessant.

REGI: Lars Klevberg med Gabriel Bateman og Chucky. Klevberg ville helst ha flest mulig mekaniske effekter i filmen. Foto: ERIC MILNER/ MGM/Orion Pictures

Familien var med i store deler av tiden Klevberg jobbet med filmen i Vancouver, men kjæresten hadde termin midt i den hektiske innspillingsperioden, og kunne derfor ikke være med hele veien.

Siden innspillingen ble utsatt, ble datteren Liv født mens pappa var på jobb i Canada. Men på post-produksjon var alle samlet igjen.

– Jeg har en fantastisk familie som har vært med i tykt og tynt. Alle filminnspillinger er tøffe og brutale, men dette var den tøffeste innspillingen jeg har vært med på – et rotterace. Jeg tror jeg gikk ned 15 kilo på 37 dager med innspilling, forteller han.

VENNER: Andy lærer dukken Chucky om livet – og spill. Men det er ikke alt Chucky forstår. Foto: ERIC MILNER/ MGM/Orion Pictures

Måtte omskrive drap

Det følger en komplisert rettighetsproblematikk med «Child’s Play», siden MGM og United Artist bare har rettighetene til den første filmen, og deretter solgte dem til Universal.

Det gjorde blant annet at Klevberg og manusforfatter Tyler Burton Smith måtte finne på nye drapsmetoder – de kunne ikke bruke noe som lignet på det oppfølgerfilmene viste. En TV-serie er på vei fra Universal, med originalskaper Don Mancini og Brad Dourif som trakterer Chuckys stemme i de syv første filmene. Dermed måtte Klevberg og co. tenke helt nytt når det kom til dukkens stemme.

Fikk med Mark Hamill

– For meg var det viktigste å ha en skuespiller som er ekstremt dyktig og som kunne være med på å skape den komplekse og dynamiske figuren Chucky er i denne filmen. Mark har gjort noen ikoniske roller, og jeg visste at han hadde gjort mye stemmearbeid. I tillegg har han en stjerne-appell, sier regissøren.

Han sendte Hamill manus, lookbook og et personlig brev, og regnet med å få et avslag. I stedet ringte «Star Wars»-stjernen opp og sa han var utrolig motivert og gjerne ville være med.

– Vi var helt i hundre da vi fikk vite det! Jeg er veldig stolt og beæret over at han ville være med på filmen. Selvfølgelig er du spent, for han er et ikon i filmhistorien, men så er det en halvtime med skravling og å begynne å jobbe. Han er profesjonell!

Barn, dyr – og mekaniske dukker

Det er kjent at barn og dyr er krevende å jobbe med på film. Nordmannen hadde både barn, dyr og mekaniske dukker – såkalt animatronics.

– Jeg visste tidlig at dette kom til å bli den vanskeligste filmen jeg kom til å lage, og det viste seg å stemme, sier han.

På nesten hver manusside var det barn, dyr og dukker – og gjerne nattscener.

– Det var tøft. Men du får selvfølgelig noen minnerike scener tilbake. Det var veldig moro, men veldig tøft. Det er jo det filmskaping er!

Publisert: 27.07.19 kl. 18:47

