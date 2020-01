PÅ PODIET: Regissær Benjamin Ree (t.v.) og resten av filmfølget på Sundance-festivalen denne uken. Foto: MARI GLANS-DORÉ

Overveldende mottagelse for norske «Kunstneren og Tyven» på Sundance

PARK CITY, UTAH (VG) Den norske dokumentaren «Kunstneren og Tyven» ble mottatt med jubel, applaus og ikke minst panegyriske anmeldelser, da den fikk æren av å åpne prestisjetunge Sundance Film festival i Utah.

– Jeg har hatt helt enormt høy puls, svettet og vært nervøs, men jeg har det litt bedre nå. Jeg skal likevel ikke legge skjul på at dette er overveldende, sa regissør Benjamin Ree (30) da VG møtte ham etter verdenspremieren på hans nye dokumentar «Kunstneren og Tyven». Da rulleteksten kom, brøt applausen ut i den fullsatte salen.

Som en av fire filmer var det norske bidraget plukket ut til å åpne festivalen, noe som anses som en stor ære.

– Det betyr enormt mye for meg. Sundance har vært målet mitt siden jeg begynte å lage film. At vi att på til er en av åpningsfilmene er utrolig gøy, sa Ree.

Han har all grunn til å være fornøyd, fordi det var ikke bare i salen man jublet.

Anmeldere fra toneangivende bransjebibler som Variety og Hollywood Reporter roser filmen og kaller den «utrolig», «bemerkelsesverdig» og «fengslende». Det lover godt for en mulig internasjonal distribusjonsavtale.

– De gode anmeldelsene betyr veldig mye, og jeg håper de vil bidra til at filmen vil nå et stort publikum. En slik mottagelse øker sjansene for det, og tanken på at en liten arthouse-dokumentar fra Norge kan få muligheten til å komme seg ut i den store verden er helt fantastisk, sa Ree.

Skryt fra festivalledelsen

Dette er første gang i historien at en norsk film er blitt plukket ut til å konkurrere om prisen for beste internasjonale dokumentar. Det er også første gang en norskregissert dokumentar har fått innpass på Sundance, som anses som verdens viktigste festival for uavhengig film.

Øverste sjef for Sundance-programmet, David Courier, har allerede spådd at «Kunstneren og Tyven» - eller «The Artist and the Thief» som dokumentaren heter på engelsk - kommer til å bli en snakkis.

– Dette er en av festivalen beste filmer, sa han ifølge Realscreen.com.

FILMTRIO: Filmregissør Benjamin Ree (høyre), her på en selfie fra noen uker siden med filmens hovedpersoner Karl-Bertil Nordland og Barbora Kysilkova. Foto: Benjamin Ree

For det er en ganske utrolig fortelling Ree har festet til filmduken. Dokumentaren handler om kunstneren Barbora Kysilikova, som opplever at to av maleriene hennes blir stjålet fra et galleri på Frogner i Oslo.

Politiet finner tyven etter kun et par dager, men bildene er og blir forsvunnet. For å forsøke å få dem tilbake drar Kysilikova til Oslo tinghus når tyven Karl-Bertil Nordland skal møte i retten, i håp om å få noen svar. Han sier han var så rusa at han ikke husker hvor bildene ble av, men som plaster på såret går han med på å la kunstneren male ham. Slik starter en ytterst original historie om to mennesker som innleder et helt spesielt vennskap.

– Det jeg liker med dokumentarfilmformatet er at det er hudløst, ærlig og ekte, sier Ree og legger til at det var tilfeldig at han snublet over disse to skjebnene.

– Jeg har alltid vært fascinert av kunsttyverier, og da jeg gjorde research om temaet, dukket denne saken opp. Jeg tok kontakt med kunstneren Barbora, som da akkurat hadde begynt å bli kjent med Karl-Bertil. Det viste seg raskt at de to hadde en helt unik kjemi som jeg ville undersøke nærmere. I utgangspunktet trodde jeg dette kom til å bli et kort prosjekt, jeg ante ikke at jeg kom til å filme i flere år eller at veldig mye kom til å skje i livene deres, forklarer Ree.

HOVEDPERSONENE: Kunstner Barbora Kysilkova ble venn med Karl-Bertil Nordland, tyven som stjal kunstverkene hennes. Foto: KRISTOFFER KUMAR

Filmen er et samarbeidsprosjekt mellom VGTV og Medieoperatørene, med støtte fra Norsk Filminstitutt. Filmingen pågikk i over tre år, og dokumentaren måtte klippes ned fra over 300 timer med råmateriale, før den var ferdig.

Ingen Hollywood-drømmer

Til daglig jobber Ree som dokumentarfilmskaper for VGTV, men nordmenn forbinder ham kanskje mest med dokumentaren «Magnus» (2016), som fulgte sjakkgeniet Magnus Carlsen. Det prosjektet hadde premiere på Tribeca filmfestival og ble solgt til 64 land, og det er ingen tvil om at denne filmen er nok en fjær i hatten for regissøren.

Ree har imidlertid ingen store Hollywood-drømmer ennå.

– Jeg liker veldig godt å lage dokumentarer i Norge og tenker at jeg kan fortsette med det. Mitt neste prosjekt er også fra Norge, uten at jeg kan røpe hva det handler om, forteller han.

Norge er for øvrig godt representert på Sundance. I tillegg til «Kunsternen og Tyven» vises tre norske kortfilmer på festivalen: «Do Not Split» av Anders Hammer, «Farce» av Robin Jensen og «Former Cult Member Hears Music For The First Time» av Kristoffer Borgli.

I tillegg har Ane Dahl Torp hovedrollen i den svenske filmen «Charter» som konkurrerer i kategorien beste utenlandske spillefilm, og den norske skuespilleren Kristine Froseth har en rolle i det amerikanske dramaet «The Assistant» som er en del av Spotlight-programmet på festivalen. Nordmenn som er spente på «Kunstneren og Tyven» må nok smøre seg med litt tålmodighet. Dokumentaren får ikke norsk kinopremiere før til høsten.

Publisert: 24.01.20 kl. 19:00

