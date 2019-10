TRONDHEIM BY NIGHT: Stig Frode Henriksen i «Swingers». Foto: Lauris Aizupietis / Storyline NOR / SF Studios

Filmanmeldelse «Swingers»: Ubehjelpelig

Lavt budsjett. Lav panne.

KOMEDIE

«Swingers»

Norge. 9 år. Regi: Andrejs Ekis, Stig Frode Henriksen

Med: Stig Frode Henriksen, Evy Kasseth Røsten, Zahid Ali, Aleksandra Ørbeck-Nilssen, Kristine Ullebø, Morten Ramm.

Man skal ikke være fordomsfull.

Men det skal noe til at en norsk lavbudsjettskomedie om «swingers»-miljøet i Trondheim, holdt i tømme av Stig Frode «Kill Buljo» Henriksen, en latvisk regissør og manusforfatteren bak en «webserie» om «fiskepistoler, døde katter og en spesiell ost» («Made in Mosjøen», 2015), får blodet til å bruse i frydefull forventning.

To par sitter og kjeder seg i Trondheim. Det ene består av Zahid Ali og Evy Kasseth Røsten. «Piffen» har, etter seks år, gått ut av forholdet. Ja, piffen er så til de grader ikke-tilstedeværende at det virker som om de to møtte hverandre for første gang for tre minutter siden.

Det andre paret er Stig Frode Henriksen og Aleksandra Ørbeck-Nilssen. Han er en fallert C-kjendis som spiser østers med ketchup. Hun er en trofékjærste med privatsjåfør. Han har bursdag – og kan ønske seg hva han vil.

De to parene har en simultan heureka!-innskytelse. La oss prøve partnerbytte! Swinging! Forutsigbare forviklinger følger.

POSERER: Kristine Ullebø i «Swingers». Foto: Lauris Aizupietis / Storyline NOR / SF Studios

Imens, som om det skjedde i en helt annen film, har en halvnaken Kristine Ullebø klatret over en balkong og havnet hos en fotballgutt spilt av Mikkel Bratt Silset. Hun «bjudar på». Han biter, av uforklarlige årsaker, ikke. Er han blind, liksom?

Det er vel en 20-30 vitser i denne barnefilmen om et i utgangspunktet voksent tema. Få av dem gjør noe ut av at «Swingers» er en film med levende bilder. Flere av dem ordspill. Ett slikt er «pikkvidering». Henriksen har dessuten vondt for å la ordet «innføring» ligge. Trass i at han burde.

SWINGERINNE: Aleksandra Ørbeck-Nilssen i «Swingers». Foto: Lauris Aizupietis / Storyline NOR / SF Studios

I og med at den er en sexkomedie, har «Swingers» registrert at «50 Shades Of Grey», #metoo og Viagra er fenomener som har gjort seg gjeldende på sexområdet de siste 10-15 årene. Det vitses følgelig om disse. Effekten er noe á la «Paradise Hotel» møter «Rorbua».

Filmen utspiller seg så godt som i sin helhet i tre kjedelige leiligheter. Det er med andre ord ingenting å se på, bortsett fra noen «artige» nissefigurer i tre, når manuset står og stamper på stedet hvil, uten tempo, uten fremdrift.

Hvilket det gjør hele veien, men på mest akutt måte da «Swingers» mot slutten bestemmer seg for å bli et slags følsomt drama i en fem-ti minutters tid. Da går filmen fra å «bare» være umorsom og kjedelig, til å bli svært pinlig.

«STILFULLT» HJEM: Aleksandra Ørbeck-Nilssen og Stig Frode Henriksen i «Swingers». Foto: Lauris Aizupietis / Storyline NOR / SF Studios

Zahid Ali er tung og traurig som en grå hverdagsnordmann. Kasseth Røsten og Ørbeck-Nilssen gjør det de kan med det lille de har fått. Morten Ramm, i en birolle, går rundt og snakker høyt med seg selv i Trondheims-kvelden. Henriksen utviser som alltid påtakelig fryd over at han får lov til å være med å lage film. Det er noe.

Ullebø, til daglig blogger, er med for å sikre at «Swingers» får omtale i avisene. Hun leverer replikkene sine helt greit, men ingen har fortalt henne at man må spille skuespill med kroppen også. De overdrevne, brå bevegelsene hennes – kastene med hodet spesielt – er dem til en modell som poserer for stillbilder.

«FOTBAILL’N? DEN E’ RUIND!»: Mikkel Bratt Silset og Morten Ramm i «Swingers». Foto: Lauris Aizupietis / Storyline NOR / SF Studios

Det er ikke noe vondt i «Swingers». Det er mulig å komme seg gjennom den uten å begynne å hate livet og menneskene. Den er laget av folk som er så innmari gira på å lage film at de jammen har klart det én gang til – mot alle odds.

Det den er, er en ufarlig og ubehjelpelig umorsom amatøraften – en blank, skinnende toer på terningen. Gratulerer!

Publisert: 10.10.19 kl. 07:11







