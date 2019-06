BRUDD: Bradley Cooper og Irina Shayk på Oscar-utdelingen i L.A. i februar. Foto: ETIENNE LAURENT / EPA

People: Slutt mellom Bradley Cooper og Irina Shayk

Hollywood-stjernen Bradley Cooper (44) og supermodellkjæresten Irina Shayk (33) skal ha avsluttet forholdet.

Det melder det amerikanske bladet People og siterer en ikke navngitt kilde nær stjerneparet.

Cooper og Shayk har vært kjærester i fire år og har en datter på to år sammen.

Bladet skriver at partene nå i vennskapelige former forsøker å løse situasjonen på best måte med tanke på datteren.

People, som er kjent for å ha god dialog med kjendisene i Hollywood, har kontaktet både Coopers og Shayks agenter, uten å få respons. Selv om begge er kjente innslag i rampelyset, har både Cooper og Shayk vært opptatt av å skjerme privatlivet.

Også E! News rapporterer om bruddet.

Cooper har tidligere vært sammen med kjente skuespillerkvinner som Renée Zellweger (50) og Zoe Saldana (40). Han var også gift medTV-stjernen Jennifer Esposito (46) i ett år, mellom 2006 og 2007. Shayk på sin side var tidligere kjæreste med fotballstjernen Cristiano Ronaldo (34).

Romanserykter

Helt siden Bradley Cooper dukket opp på filmlerretet i sin aller første egenregisserte film, «A Star Is Born», har det vært intense spekulasjoner om søt musikk også utenfor filmsettet mellom ham og motspiller Lady Gaga (33).

Lady Gaga gikk imidlertid ut for få mneder siden og sa at de to bare er gode venner.

– Jeg er en kunstner, og jeg går ut fra at Bradley og jeg gjorde en god jobb. Vi lurte dere, sa popstjernen da hun besøkte talkshowet til Jimmy Kimmel i februar – dager etter at hun og Cooper hadde trollbundet publikum og seerne under Oscar-gallaen med særdeles romantisk fremføring av låten «Shallow».

Gaga er også nysingel. Hun brøt forlovelsen med Christian Carino like før Oscar-gallaen.

FILMPAR: Lady Gaga og Bradley Coper på Oscar-gallaen i Los Angeles på nyåret. Foto: MIKE BLAKE / Reuters

Publisert: 07.06.19 kl. 09:21