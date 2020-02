«PARASITE»: Bong Joon Ho ble en av nattens store vinnere for filmen «Parasite».

Sørkoreansk storeslem under Oscar-utdelingen: – Jeg skal drikke til i morgen tidlig

Sørkoreanske «Parasite» ble nattens store vinnere under filmbransjens store festkveld med fire priser. Se alle de 24 Oscar-vinnerne her.

«Parasite»-regissør Bong Joon Ho kunne først juble for beste originalmanus, deretter vant filmen prisen for beste internasjonale film, beste regi, før det hele toppet seg med årets film.

Det er første gang i Oscar-utdelingens 92 år lange historie at en fremmedspråklig film vinner den gjeve kategorien årets film.

– Vi hadde aldri forestilt oss at dette skulle skje, vi er så lykkelige. Jeg føler dette er et stort, historisk øyeblikk. Jeg vil uttrykke min dypeste takknemlighet og respekt for medlemmene av Oscar-akademiet for å ha tatt denne beslutningen, sa produsent Kwak sin Ae da hun sammen med regissøren og hele skuespillerensemblet mottok prisen.

TOPP STEMNING: Skuespillerne i «Parasite» på den røde løperen før Oscar-utdelingen. Foto: MIKE BLAKE / Reuters / NTB Scanpix

«Parasite» omtales av Guardian som en dramakomedie om en fattig, hardtarbeidende familie som klarer å infiltrere livene til rik familie.

Filmen mottok gullpalmen under filmfestivalen i Cannes, og har også fått prisene for beste fremmedspråklige film under Bafta og Golden Globe.

– Jeg trodde jeg var ferdig for dagen og var egentlig klar for å slappe av, sa regissøren da han gikk opp på scenen for tredje gang for å motta prisen for beste regissør.

Her hyllet han også Martin Scorsese, som var nominert i samme kategori for «The Irishman».

– Da jeg gikk på skolen studerte jeg alltid Martin Scorseses filmer. Bare det å være nominert er en stor ære. Jeg hadde aldri forestilt meg at jeg skulle vinne.

– Jeg skal drikke til i morgen tidlig, fortsatte han.

JUBEL I SEOUL: «Parasite»-skuespiller Jeong Hyeonjun fikk ikke blitt med til Los Angeles, og jubler hjemme fra stua i Seoul i Sør-Korea da filmen vinner for beste originalmanus. Foto: Ahn Young-joon / Seoul

Politisk stikk

Prisen for beste mannlige skuespiller gikk til «Joker», som med sine 11 nominasjoner var nominert til flest Oscar-priser med sine 11 nominasjoner.

Renee Zellwegger fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller for sin tolkning av Judy Garland i «Judy».

Brad Pitt stakk av med prisen for beste mannlige birolle for sine prestasjoner i «Once Upon A Time in Hollywood». Dette var hans andre Oscar, og den første han har fått for skuespillerprestasjonene sine.

I takketalen hyllet han regissør Quentin Tarantino, og kom med et stikk til den avsluttede riksrettsprosessen mot Donald Trump:

– De sa at jeg bare hadde 45 sekunder her oppe, noe som er 45 sekunder mer enn Senatet ga John Bolton. Jeg tror kanskje Quentin lager en film om det, som ender med at de voksne gjør det rette.

Bolton ble sett på som et nøkkelvitne i riksrettssaken, men ble ikke kalt inn som vitne etter at forslaget om å ha vitner ble nedstemt.

To nordmenn på scenen

Det norske «håpet» var Aurora, som er med på sangen «Into the Unknown» fra «Frozen 2» som er nominert som årets originallåt.

Sammen med blant annet Lisa Stokke og Idina Menzel sang Aurora «Into the Unknown» på Oscar-scenen.

Prisen for årets originallåt gikk til Elton John og Bernie Taupin for låten «(I'm Gonna) Love Me Again» fra filmen «Rocketman».

«The Irishman», «1917» og «Once Upon a Time in Hollywood» hadde alle ti nominasjoner hver under nattens utdeling.

«Parasite» ble den store vinneren med fire priser. «1917» fikk tre priser, mens «Once Upon A Time in Hollywood», «Joker» og «Ford vs. Ferrari» fikk to priser hver.

Dette er de nominerte (vinnere uthevet):

Beste mannlige hovedrolle:

Antonio Banderas, «Pain and Glory»

Leonardo DiCaprio, «Once Upon A Time in Hollywood»

Adam Driver, «Marriage Story»

Joaquin Phoenix , «Joker»

Jonathan Pryce, «The Two Popes»

Beste kvinnelige hovedrolle:

Cynthia Erivo, «Harriet»

Scarlett Johansson, «Marriage Story»

Saoirse Ronan, «Little Women»

Charlize Theron, «Bombshell»

Renée Zellweger, «Judy»

Beste kvinnelige birolle:

Laura Dern, «Marriage Story»

Scarlett Johansson, «Jojo Rabbit»

Florence Pugh, «Little Women»

Margot Robbie, «Bombshell»

Kathy Bates, «Richard Jewell»

MAMMA: Laura Dern fikk prisen for beste kvinnelige birolle, og gratuleres av moren Diane Ladd. Foto: ETIENNE LAURENT / EPA

Beste mannlige birolle:

Tom Hanks, «A Beautiful Day in the Neighborhood»

Anthony Hopkins, «The Two Popes»

Al Pacino, «The Irishman»

Joe Pesci, «The Irishman»

Brad Pitt, «Once Upon a Time in Hollywood»

Beste film:

«Ford v Ferrari»

«The Irishman»

«Jojo Rabbit»

«Joker»

«Little Women»

«Marriage Story»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

«Parasite»

Beste regi:

Bong Joon Ho, «Parasite»

Sam Mendes, «1917»

Todd Phillips, «Joker»

Martin Scorsese, «The Irishman»

Quentin Tarantino, «Once Upon a Time in Hollywood»

Beste internasjonale film:

«Corpus Christi»

«Honeyland»

«Les Miserables»

«Pain and Glory»

«Parasite»

Beste foto:

«The Irishman»

«Joker»

«The Lighthouse»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

Beste originalmusikk:

«Joker», Hildur Guðnadóttir

«Little Women», Alexandre Desplat

«Marriage Story», Randy Newman

«1917», Thomas Newman

«Star Wars: The Rise of Skywalker»

Beste originalsang:

«I Can't Let You Throw Yourself Away», «Toy Story 4», Randy Newman

«(I'm Gonna) Love Me Again», «Rocketman», Elton John & Bernie Taupin

«I'm Standing With You», «Breakthrough», Diane Warren

«Into the Unknown», «Frozen 2», Robert Lopez & Kristen Anderson-Lopez

«Stand Up», «Harriet», Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo

Beste filmklipp:

«Ford v Ferrari»

«The Irishman»

«Jojo Rabbit»

«Joker»

«Parasite»

Beste dokumentar:

«American Factory»

«The Cave»

«The Edge of Democracy»

«For Sama»

«Honeyland»

Beste kortfilm-dokumentar:

«In the Absence»

«Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)»

«Life Overtakes Me»

«St. Louis Superman»

«Walk Run Cha-Cha»

Beste animerte film:

«How to Train Your Dragon: The Hidden World»

«I Lost My Body»

«Klaus»

«Missing Link»

«Toy Story 4»

Beste animerte kortfilm:

«Dcera»

«Hair Love»

«Kitbull»

«Memorable»

«Sister»

«HAIR LOVE»: Matthew A. Cherry og Karen Rupert Toliver. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Beste originalmanus:

«Knives Out»

«Marriage Story»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

«Parasite»

Beste adapterte manus:

«The Irishman»

«Jojo Rabbit»

«Joker»

«Little Women»

«The Two Popes»

Beste kostymedesign:

«The Irishman»

«Jojo Rabbit»

«Joker»

«Little Women»

«Once Upon a Time in Hollywood»

Beste visuelle effekter:

«Avengers: Endgame»

«The Irishman»

«The Lion King»

«1917»

«Star Wars: The Rise of Skywalker»

Beste lydklipp:

«Ford v Ferrari»

«Joker»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

«Star Wars: The Rise of Skywalker»

Beste lydmiks:

«Ad Astra»

«Ford v Ferrari»

«Joker»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

Beste kortfilm:

«Brotherhood»

«Nefta Football Club»

«The Neighbors’ Window»

«Saria»

«A Sister»

Beste sminke og hår:

«Bombshell»

«Joker»

«Judy»

«Maleficent: Mistress of Evil»

«1917»

Beste produksjonsdesign:

«The Irishman»

«Jojo Rabbit»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

«Parasite»

