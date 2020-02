VANT: Brad Pitt vant Oscar for beste mannlige birolle for sine prestasjoner i «Once Upon A Time in Hollywood». Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Brad Pitt fikk Oscar - kom med riksrettsstikk

I natt er det duket for filmbransjens store festkveld. 24 Oscar-statuetter skal deles ut.

Det norske «håpet» er Aurora, som er med på sangen «Into the Unknown» fra «Frozen 2» som er nominert som årets originallåt.

Tom Hanks er nominert for første Oscar gang på 19 år, mens Scarlett Johansson, som er nominert for første gang, sikret seg dobbel nominasjon. At en skuespiller er nominert i to kategorier har ikke skjedd på 13 år.

«Joker» er nominert til flest Oscar-priser med sine 11 nominasjoner, tett etterfulgt av «The Irishman», «1917» og «Once Upon a Time in Hollywood» med ti nominasjoner hver.

Oscarprisen deles ut ikke lenge etter TV- og filmprisen Golden Globe. Det er to helt ulike grupper som stemmer fram vinnerne til de to prisene: Mens under 100 journalister stemmer fram Golden Globes, er det over 8000 medlemmer i Oscarakademiet fordelt på alle roller i filmbransjen.

«Once Upon a Time in Hollywood» ble den store Golden Globes-vinneren med tre priser, «1917», «Joker» og «Rocketman» fikk to priser hver.

Brad Pitt stakk av med prisen for beste mannlige birolle for sine prestasjoner i «Once Upon A Time in Hollywood». Dette var hans andre Oscar. I takketalen hyllet han regissør Quentin Tarantino, og kom med et stikk til den avsluttede riksrettsprosessen mot Donald Trump:

– Jeg fikk 45 sekunder til å takke, det er 45 sekunder med en John Bolton fikk til å snakke forrige uke, sa han.

Dette er de nominerte (vinnere uthevet - oppdateres fortløpende):

Beste mannlige hovedrolle:

Antonio Banderas, «Pain and Glory»

Leonardo DiCaprio, «Once Upon A Time in Hollywood»

Adam Driver, «Marriage Story»

Joaquin Phoenix , «Joker»

Jonathan Pryce, «The Two Popes»

Beste kvinnelige hovedrolle:

Cynthia Erivo, «Harriet»

Scarlett Johansson, «Marriage Story»

Saoirse Ronan, «Little Women»

Charlize Theron, «Bombshell»

Renée Zellweger, «Judy»

Beste kvinnelige birolle:

Laura Dern, «Marriage Story»

Scarlett Johansson, «Jojo Rabbit»

Florence Pugh, «Little Women»

Margot Robbie, «Bombshell»

Kathy Bates, «Richard Jewell»

Beste mannlige birolle:

Tom Hanks, «A Beautiful Day in the Neighborhood»

Anthony Hopkins, «The Two Popes»

Al Pacino, «The Irishman»

Joe Pesci, «The Irishman»

Brad Pitt, «Once Upon a Time in Hollywood»

Beste film:

«Ford v Ferrari»

«The Irishman»

«Jojo Rabbit»

«Joker»

«Little Women»

«Marriage Story»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

«Parasite»

Beste regi:

Bong Joon Ho, «Parasite»

Sam Mendes, «1917»

Todd Phillips, «Joker»

Martin Scorsese, «The Irishman»

Quentin Tarantino, «Once Upon a Time in Hollywood»

Beste internasjonale film:

«Corpus Christi»

«Honeyland»

«Les Miserables»

«Pain and Glory»

«Parasite»

Beste foto:

«The Irishman»

«Joker»

«The Lighthouse»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

Beste originalmusikk:

«Joker», Hildur Guðnadóttir

«Little Women», Alexandre Desplat

«Marriage Story», Randy Newman

«1917», Thomas Newman

«Star Wars: The Rise of Skywalker»

Beste originalsang:

«I Can't Let You Throw Yourself Away», «Toy Story 4», Randy Newman

«(I'm Gonna) Love Me Again», «Rocketman», Elton John & Bernie Taupin

«I'm Standing With You», «Breakthrough», Diane Warren

«Into the Unknown», «Frozen 2», Robert Lopez & Kristen Anderson-Lopez

«Stand Up», «Harriet», Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo

Beste filmklipp:

«Ford v Ferrari»

«The Irishman»

«Jojo Rabbit»

«Joker»

«Parasite»

Beste dokumentar:

«American Factory»

«The Cave»

«The Edge of Democracy»

«For Sama»

«Honeyland»

Beste kortfilm-dokumentar:

«In the Absence»

«Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)»

«Life Overtakes Me»

«St. Louis Superman»

«Walk Run Cha-Cha»

Beste animerte film:

«How to Train Your Dragon: The Hidden World»

«I Lost My Body»

«Klaus»

«Missing Link»

«Toy Story 4»

Beste animerte kortfilm:

«Dcera»

«Hair Love»

«Kitbull»

«Memorable»

«Sister»

Beste originalmanus:

«Knives Out»

«Marriage Story»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

«Parasite»

Beste adapterte manus:

«The Irishman»

«Jojo Rabbit»

«Joker»

«Little Women»

«The Two Popes»

Beste kostymedesign:

«The Irishman»

«Jojo Rabbit»

«Joker»

«Little Women»

«Once Upon a Time in Hollywood»

Beste visuelle effekter:

«Avengers: Endgame»

«The Irishman»

«The Lion King»

«1917»

«Star Wars: The Rise of Skywalker»

Beste lydklipp:

«Ford v Ferrari»

«Joker»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

«Star Wars: The Rise of Skywalker»

Beste lydmiks:

«Ad Astra»

«Ford v Ferrari»

«Joker»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

Beste kortfilm:

«Brotherhood»

«Nefta Football Club»

«The Neighbors’ Window»

«Saria»

«A Sister»

Beste sminke og hår:

«Bombshell»

«Joker»

«Judy»

«Maleficent: Mistress of Evil»

«1917»

Beste produksjonsdesign:

«The Irishman»

«Jojo Rabbit»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

«Parasite»

Publisert: 10.02.20 kl. 02:10 Oppdatert: 10.02.20 kl. 02:32

