Politiet om Jeremy Renner: Slik skjedde ulykken

Sheriffen i Washoe County opplyser at filmstjernen Jeremy Renner (51) forsøkte å hoppe inn i den rullende brøytemaskinen da han i stedet havnet under kjøretøyet.

Nyheten om ulykken kom 2. januar –om at Renner var blitt fraktet med helikopter fra hjemmet sitt nær skifjellet Mt. Rose i Tahoe i Nevada.

Tilstanden ble da beskrevet som kritisk, men stabil.

Det som først bare ble opplyst om var «en vær-relatert ulykke», viste seg å dreie seg om at Hollywood-stjerne var blitt skadet av sin egen brøytemaskin, en PistenBully, eller såkalt SnowCat, på over 6,3 tonn.

Nytt livstegn

Nå er stjernen på bedringens vei. Torsdag ettermiddag norsk tid deler Renner en video på Twitter (se den øverst i artikkelen), der han får hodemassasje av sin mor og søster på sykehuset.

I teksten står det at «en ikke så god dag på sykehuset, endte opp i en fantastisk spa-dag med søs og mamma».

Han snakker også – og spøker om at det er «ekkelt» ikke å kunne dusje:

NYTT BILDE: Jeremy Renner deler video fra sykehuset, der han får hodemassasje fra søsteren.

Renner har siden ulykken vært gjennom to operasjoner for skader både i brystområdet og bena.

Filmstjernen skulle hjelpe et familiemedlem som hadde kjørt fast bilen utenfor skuespillerens hjem. Området var blitt truffet av en voldsom vinterstorm nyttårsaften.

Renner klarte å få løs bilen, og etterpå gikk han ut av snømaskinen for å prate med slektningen. Da begynte brøytemaskinen å rulle.

Prøvde å stoppe den

Sheriff Darin Balaam forteller til CNN at Renner så forsøkte å hoppe inn det rullende kjøretøyet for å stoppe det.

– Det var da han ble kjørt over av PistenBullyen, forteller sheriffen, som sier at Renners slektning har skildret hendelsen.

Politiet og nødetatene rykket ut etter å ha blitt oppringt om at det hadde skjedd en ulykke som involverte en snømaskin og et menneske. Det hadde falt nær én meter snø, og mange veier var stengt, noe som kompliserte utrykningen.

– Men da vi ankom stedet, så vi Renner og hans SnowCat, forteller Balaam.

Lå midt i veien

Øyenvitner har forklart til politiet at Renner «bare forsvant» etter å ha forsøkt å ta seg inn på sjåførsiden av den rullende maskinen.

– Han ble etterpå funnet midt i veibanen, der brøytemaskinen hadde passert ham og så kjørt over ham, forteller sheriffen.

HOLLYWOOD-STJERNE: Jeremy Renner, her på en premiere i London i 2021.

Slektningen løp så over til et nabohus for å be om hjelp. Naboen kom ut med håndklær, og da kom også brannvesenet til stedet.

Antar han var i sjokk

Balaam forteller at Renner var bevisst og snakket da politiet ankom.

– På tross av det som akkurat hadde skjedd, virket han ved godt mot. Og så fløy vi han til sykehus. Hva han sa til dem som rykket ut, vet jeg ikke, men jeg vil anta at han var i sjokk, sier sheriffen.

Han uttaler for øvrig at den store snømengden mellom Renner og selve kjøretøyet forhindret et enda verre utfall.

Populær

Renner er en høyt verdsatt borger i Tahoe, og han er tidligere hedret med en æresutmerkelse av politiet. Skuespilleren er kjent for å donere store summer til gode formål, og han omtales som en som alltid er villig til å hjelpe andre.

– Han har gjort mye for samfunnet, sier sheriffen og legger til:

– Noe av det jeg liker aller best med ham, er at han gjør mange ting uten at noen egentlig vet det. Han handler ut fra et oppriktig hjerte. Jeg er glad for at det går bra, og at han nå er på bedringens vei.

Politiet har beslaglagt brøytemaskinen og skal nå sjekke den for eventuell mekanisk svikt. Sheriffen sier imidlertid at dette «bare var en tragisk ulykke».

SELFIE: Jeremy Renner har delt bilde fra sykehuset.

Renner delte første bildet fra sykesengen på Instagram onsdag. Der takket han følgerne for støtten.

«Jeg er for ødelagt akkurat til å kunne taste, men jeg sender kjærlighet til dere alle», skrev 51-åringen.

I skrivende stund har over 256.000 skrevet kommentar under innlegget, mens 6,5 millioner trykket «liker» på livstegnet.

Renner er to ganger blitt nominert til Oscar, for roller i filmene «Hurt Locker» og «The Town».

Han spilte også i filmen «Hansel & Gretel: Witch Hunters» fra 2013, hvor den norske altaværingen Tommy Wirkola hadde regi. Renner er i tillegg kjent for sin tolkning av superhelten Clint Barton, også kjent som Hawkeye, i Marvel-filmene og serien med samme navn.

