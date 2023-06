FILMSTJERNE: Jennifer Aniston, her på premiere i Los Angeles nylig.

Jennifer Aniston opprørt: − Jeg blir gal av det

Hun er en av verdens mest berømte kvinner, men det er ett kompliment Jennifer Aniston (54) hater å få.

Skuespilleren, kjent fra «Friends» og en rekke andre serier og filmer, letter hjertet sitt i et intervju med britiske Vogue.

54-åringen er åpent om at hun lever sunt og trener hardt for å holde seg i god form. Da er et spesielt én ting hun gjerne vil ha seg frabedt å høre, nemlig: «Du ser bra ut for alderen».

– Det gjør meg gal. Jeg hater det. Det er en uvane samfunnet har, hvor vi lager disse grensene. «Vel, du er i den fasen, så med tanke på alderen ...». Jeg skjønner ikke engang hva det betyr, sier Aniston.

– Si heller: Du ser bra ut. Punktum.

Aniston er nemlig mer komfortabel i eget skinn enn noensinne, og sier hun er i bedre fysisk form enn da hun var i 20-årene.

– Jeg er 100 prosent bedre, både i hodet, i kroppen og i sjelen, sier hun.

Hjertesukket kommer imidlertid kort etter at Aniston betrodde til bladet InStyle at hun i perioder har presset kroppen for hardt, og at det har satt sine spor.

Nå har hun fått hjelp til å trene sunnere og riktigere, forklarte hun.

VGTVs Blåkkbøster intervjuet filmaktuelle Adam Sandler og Jennifer Aniston:

