ANKLAGES: Gwyneth Paltrow, her på en tilstelning i Beverly Hills i oktober i fjor.

Gwyneth Paltrow må møte i retten tirsdag

Hollywood-stjernen Gwyneth Paltrow (50) møter 76-åringen hun krasjet med i en alpinbakke i Utah i 2016.

Etter syv år ender den intense krangelen i retten. Ifølge nyhetsbyrået AP er det satt av minst én uke til rettssaken, som starter tirsdag ettermiddag norsk tid.

Den pensjonerte legen Terry Sanderson (76), som bor i Utah, anklager Gwyneth Paltrow for ansvarsløs oppførsel i slalåmbakken i Dear Valley Resort i Park City.

I søksmålet hevdes det at filmstjernen «med voldsom kraft» kjørte inn i Sanderson, så han gikk i bakken. Det påstås at Sanderson pådro seg en hjerneskade, fire brukne ribben og andre skader etter sammenstøtet.

Les også Saksøkes for 27 millioner etter skiulykke Gwyneth Paltrow saksøkes nå etter en ski-krasj i Utah i 2016. En pensjonert lege krever 27 millioner kroner i erstatning…

Anklagen går også ut på at Paltrow, som også falt i bakken, angivelig bare reiste seg opp og kjørte videre – uten å sjekke tilstanden til mannen.

Hun skylder på ham

Paltrow på sin side, hevder i et motsøksmål at det var Sanderson som kjørte inn i henne. Ifølge rettspapirene mener hun at mannen overdriver skadene, og at han forsøker «å utnytte hennes kjendisstatus og rikdom».

Sanderson krever over tre millioner kroner i erstatning fra skuespilleren.

Ifølge AP vil det være avgjørende å bevise hvem av de to som befant seg lengst ned i bakken da ulykken skjedde. Både Sanderson og Paltrow hevder at de var lengst nede, og at den andre parten krasjet inn i dem bakfra.

Les også Gwyneth Paltrow: – Har ikke noe behov for å være perfekt lenger Neste uke fyller filmstjernen Gwyneth Paltrow 50 år. Det markerer hun med å poste et muntert bikinibilde på Instagram.

Paltrow hevder i sitt motsøksmål at andre i hennes følge sjekket mannens tilstand etter ulykken, og at han da skal ha forsikret at det gikk bra med ham.

I søksmålet anklager Sanderson også resorten og de ansatte for «å dekke over» og «holde tilbake informasjon» på det saksøker mener er brudd på sikkerhetsregler i skianlegget.

Måtte skru ned kravet

Opprinnelig krevde mannen om lag millioner kroner i oppreisning, men det søksmålet ble avvist. Nå er kravet justert kraftig ned, men saken skal altså omsider avgjøres i rettssalen.

Oscar-belønnede Paltrow er kjent fra filmer som «Shakespeare in Love», «Iron Man», «Shallow Hal» og «Sliding Doors».

I Norge har hun de siste årene også blitt omtalt i forbindelse med sine bekjentskap til kronprinsesse Mette-Marit (49), prinsesse Märtha Louise (51) og Durek Verrett (48).