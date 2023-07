SORT: Margot Robbie har figurert i rosa i alle settinger rundt «Barbie» så langt, men på førpremieren i Los Angeles søndag, valgte hun helsort.

«Barbie»-feber: «Hjertevarm» og «svulstig»

Amerikanske filmanmeldere har fått en sniktitt på «Barbie». Det lover godt.

Kortversjonen Hollywood-filmen med Margot Robbie (32) og Ryan Gosling (42) i hovedrollene får skryt i sosiale medier.

Enkelte bruker ord som «morsom», «bombastisk», og «veldig intelligent» for å beskrive filmen.

Prosjektet bygger på ideen om at Barbie og Ken blir «utvist fra Barbie-land fordi de ikke er hundre prosent perfekte dukker», og at de dermed «tar spranget ut i den virkelige verdenen for å finne sann lykke».

Filmen hadde førpremiere i Los Angeles søndag, og settes opp på kino verden over 21. juli. Vis mer

Interessen er enorm verden over for Hollywood-eventyret, der Margot Robbie (32) og Ryan Gosling (42) spiller Barbie og Ken.

Den offisielle premieren er ikke før 21. juli, men et knippe utvalgte har allerede fått se filmen. På Twitter strømmer det på med reaksjoner og superlativer.

ScreenRants Joseph Deckelmeier bruker ord som «morsom, bombastisk og veldig intelligent».

«Greta Gerwig sikter på mål og treffer», skriver han om regissøren.

Deckelmeier innrømmer at han ikke så dette komme.

«Jeg ble tatt på sengen, og det er på verdens beste måte», legger han til.

Jamie Jirak i ComicBook.com konkluderer med at «Barbie» er hennes favorittfilm i år.

«Greta Gerwig overgår alle mine forventninger. Hun håndterer både det positive og negative rundt Barbie på en nydelig måte. OG: Gi Ryan Gosling en Oscar-nominasjon, jeg mener blodig alvor», skriver hun.

Varietys Katcy Stephan beskriver «Barbie» som «perfeksjon».

Hun mener at regissør Greta Gerwig (39) presenterer et «nyansert blikk» på hva det innebærer å være «kvinne på en vimsete, vidunderlig og morsom måte».

«Hele skuespillerstaben skinner, og spesielt Margot Robbie og Ryan Gosling. De er helt klart født for disse rollene», mener Stephan.

Både Robbie og Gosling er tidligere nominert til Oscar to ganger.

FILMPAR: Margot Robbie og Ryan Gosling i Los Angeles 9 juli.

YouTube-stjernen Sharronda Williams beskriver «Barbie» som «morsom og hjertevarm». Hun påstår for øvrig at det er Gosling som «stjeler de fleste scenene», og som sørger for mest latter.

«Mens Margot Robbies ektefølte opptreden rykker i hjertestrengene».

Williams forteller at selv om hun nøt det aller meste, føltes manuset «litt svulstig til tider».

REGISSØR: Greta Gerwig omkranset av Ryan Gosling og Margot Robbie i Los Angeles 25. juni.

Både Robbie og Gosling de siste ukene har stilt opp i flere intervjuer, men filmensemblet har ellers holdt kortene forholdsvis tett til brystet.

Den langbente, veldreide Barbie-dukken har vært både populær og omstridt siden den ble lansert av leketøysselskapet Mattel i 1959. Når nå filmen kommer med ekte mennesker i rollene, er det en mangeårig plan som settes ut i livet.

Droppet rosa

Margot Robbie har stilt i rosa klær ved enhver «Barbie»-anledning til nå. Motbladet InStyle omtaler det som et «sjokk» at hun valgte heltsort på førpremieren i Barbies hjemby Los Angeles søndag.

Bladet har likevel funnet ut at Barbie-dukken Solo i 1960 var nettopp iført en slik kjole.

Ty Cole, reporter for AP og en rekke andre medier, skriver at filmen er «alt man ikke skulle tro den er, basert på konseptet».

Han skriver at «Barbie» «skreller av alle overfladiske lag av dukken vi alle har vokst opp med».

«Og Ken oppdager sin egen identitet og viser at han er mer enn et tilbehør», skriver Cole.

STAB: F.v.: Kate McKinnon, Issa Rae, Greta Gerwig, Ryan Gosling, Margot Robbie, America Ferrera og Michael Cera i Los Angeles 25. juni.

Carla Renata, kjent under navnet The Curvy Critic, skryter av kostymer, hår og sminke.

«Og snakk om dansenumrene til Simu Liu! Dette er lystig humor med en feministisk tvist», mener hun.

KOLLEGER: Ryan Gosling og Simu Liu i Toronto 28. juni.

Perri Nemiroff i The Collider skriver at «håndverket er utrolig».

Hun har imidlertid litt blandede følelser rundt selve handlingen. Ikke minst skulle hun ønske at flere av de andre rollefigurene fikk mer tid på lerretet.

Blant de andre på rollelisten ser America Ferrera (39), Dua Lipa (27), Will Ferrell (55), Helen Mirren (77), Issa Rae (38), Simu Liu (34) og Michael Cera (34).

Billie Eilish (21) har laget filmlåten «What Was I Made For». Også hun er i ekstase.

«Denne filmen kommer til å forandre livene deres, og forhåpentlig vil også låten gjøre det. Vær klar for å gråte», skrev hun på Instagram i forrige uke.