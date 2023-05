1968: Leonard Whiting og Olivia Hussey avbildet da de la ned blomster på graven til den litterære, fiktive Shakespeare-skikkelsen Julie i Verona.

Saksøkte filmselskap etter nakenscener – fikk avslag

Olivia Hussey (72) og Leonard Whiting (72) var 15 og 16 år da de spilte inn «Romeo & Julie». Noen milliarderstatning må de se langt etter – i første omgang.

Kortversjonen Skuespillerne Olivia Hussey og Leonard Whiting tapte søksmålet mot filmselskapet Paramount Pictures over påstander om seksuell trakassering, overgrep og svindel under innspillingen av Oscar-nominerte «Romeo & Julie» i 1968.

De krevde en erstatning på 500 millioner dollar, om lag fem milliarder norske kroner.

Retten i Los Angeles har nå søksmålet.

Skuespillerduoens advokat varsler at de vil anke avgjørelsen.

Paramount Pictures har ikke uttalt seg om utfallet. Vis mer

Hussey og Whiting gikk i januar i år til sak mot filmselskapet Paramount Pictures med påstander om seksuell trakassering, overgrep og svindel under innspillingen i 1968.

Søksmålet, som lød på 500 millioner dollar – altså om lag fem milliarder norske kroner, baserte seg på at Hussey og Whiting mener de begge ble lurt til å kaste klærne foran kamera mens de var mindreårige.

Torsdag bestemte retten i Los Angeles at søksmålet fra britene forkastes.

Ikke nok bevis

ABC News skriver at dommer Alison Mackenzie landet på at saksøkerne ikke har kunnet legge frem tilstrekkelig med bevis om at det foregikk lovbrudd på filmsettet den gangen.

Dommeren viser til den amerikanske grunnlovens First Amendment First AmendmentGrunnloven er blitt endret i alt 27 ganger siden 1789, siste gang i 1992. Grunnlovsendringene kalles «amendments», og de ti første, kalt «The Bill of Rights», trådte i kraft allerede i 1791., som forbyr USAs myndigheter å vedta lover som begrenser ytringsfrihet, pressefrihet og forsamlingsfrihet.

FILMVETERANER: Leonard Whiting og Olivia Hussey på Cannes-festivalen i 2018.

Hussey og Whiting hevdet i søksmålet at de ble filmet nakne uten viten og samtykke, og at det var brudd på loven.

De argumenterte i tillegg med at de var barn da hendelsen skjedde.

Dommeren skal ha besluttet at søksmålet ikke kan unndras foreldelsesfristen i California, og at nyutgivelser av filmen heller ikke forandrer på det.

Vil anke

Skuespillerduoens advokat Solomon Gresen varsler anke i en ny rettsinstans.

– Vi er overbevist om at utnyttelse og seksualisering av mindreårige i filmindustrien er noe som må konfronteres og behandles juridisk for å beskytte sårbare individer og sikre håndhevelse av eksisterende lover, sier han.

Paramount Pictures har ikke uttalt seg om torsdagens utfall.

FILMTRIO: Regissør Franco Zeffirelli (t.v.) med Olivia Hussey og Leonard Whiting under premieren på filmen i Paris i 1968.

Regissør Franco Zeffirelli døde i 2019–96 år gammel.

Hussey og Whiting hevdet i søksmålet at Zeffirelli sa til dem at de måtte filmes uten klær, hvis ikke ville filmen floppe og deres karrierer bli skadet.

De to tenåringene skal ha oppfattet at de «ikke hadde noe annet valg enn å bli kroppssminket som påkrevd».

Det er laget en rekke filmer basert på Shakespeare-kjærlighetshistorien. «Romeo & Julie»-filmen med Hussey og Whiting ble i sin tid nominert til fire Oscar-priser.

