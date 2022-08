TMZ: Match til Anne Heches organer funnet - skuespilleren kobles fra respiratoren

Søndag blir Hollywood-skuespiller Anne Heche (53) koblet fra pustemaskinen som holdt hjertet hennes i gang

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder TMZ.

Etter trafikkulykken der hun kjørte bilen sin ti meter inn i et bolighus i Mar Vista-området i Los Angeles ble det fredag kjent at hun ut fra loven i California var erklært som død.

Dette fordi hjernedød likestilles med dødsfall i delstaten.

Hjertet til skuespilleren har imidlertid blitt holdt i gang fordi skuespilleren var organdonor.

Kilder bekrefter til TMZ at flere organer vil bli transplantert.

På grunn av omstendighetene rundt Anne Heches død vil skuespilleren bli obdusert av rettsmedisineren i Los Angeles County.

Heche var kjent fra filmer som «Donnie Brasco» (1997), «Wag The Dog» (1997) og nyinnspillingen av «Psycho» (1998), samt TV-serien «Men in Trees» (2006–2008) der hun spilte hovedrollen. Hun hadde også en gjesterolle i syv episoder av «Ally McBeal».

Sistnevnte serie ble for øvrig gjennombruddet til Heches tidligere partner Ellen DeGeneres’ nåværende kone, Portia de Rossi.

Den avdøde skuespilleren har vært åpen om at hun hadde en turbulent barndom og bakgrunn. Heche vokste opp i et Amish-samfunn og flyttet mye rundt som barn.

I et intervju med CNNs Larry King i 2001, i forbindelse med hennes memoarbok «Call Me Crazy», fortalte hun blant annet åpent om hvordan hennes far misbrukte henne seksuelt helt frem til han døde av aids da Heche var 13 år gammel.

Hun var yngst av fem søsken. Med Heches dødsfall er fire av dem nå døde. Søstrene døe av hjernekreft og hjertefeil, mens broren døde som 18-åring i en bilulykke bare tre uker etter at faren gikk bort.

Selv har Heche uttalt at hun alltid har ment at brorens død var et selvmord, ikke en ulykke.

Heche hylles av sin eldstesønn og sine tidligere ektemenn på sosiale medier.

– Min bror og jeg har mistet vår mor. Etter seks dager med nesten uvirkelige følelsesmessige svingninger, sitter jeg igjen med en dyp, ubeskrivelig sorg, sier Heches eldste sønn Homer ifølge People Magazine.

Skuespilleren delte flere bilder av seg og sønnene på sosiale medier. Det siste la hun ut for 13 uker siden med hashtagen «#luckiestmom» – som på norsk betyr «den heldigste mammaen».

Se VGTV-video: Dette var Anne Heche