FLYR HØYT: Tom Cruise, her under «Top Gun: Maverick»-premiere i London.

Knallstart for «Top Gun: Maverick»

Tom Cruise kan si seg fornøyd med sin beste premierehelg noensinne. Hans andre «Top Gun»-film ser ut til å havne rett bak rekordholderen, en 15 år gammel film med Johnny Depp i hovedrollen.

Av Thomas Talseth

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Ifølge The Hollywood Reporter ligger den ferske jetfly-blockbusteren an til å dra inn ca. 1,43 milliarder kroner i løpet av sin åpningshelg i Nord-Amerika.

Oppfølgeren til 1986-klassikeren «Top Gun» har en såkalt firedagers åpningshelg, hvor kommende mandag regnes med. Da er det «Memorial Day» og fridag i USA.

Rekorden for en slik åpningshelg ser imidlertid ut til å bli stående, ifølge både The Hollywood Reporter, Variety og Deadline.

De oppgir Disney som kilde for at rekorden fortsatt holdes av den tredje piratfilmen med Johnny Depp i hovedrollen: «Pirates of the Caribbean: At World’s End» fra 2007, som sopte inn rundt 1,45 milliarder kroner i løpet av de første fire dagene.

The Hollywood Reporter skriver også at «Top Gun: Maverick» er første gang Tom Cruise passerer 100 millioner dollar (946 millioner kroner) i en åpningshelg.

Drar publikum over tid

Magasinet påpeker i den forbindelse at Cruise, selv om han er en av verdens største filmstjerner, ikke har en så heftig åpningshelg-historikk som mange kanskje vil ta for gitt – men at filmene hans derimot har en tendens til å trekke publikum over lengre tid.

Til nå har «War Of The Worlds» fra 2005 vært Cruise’ beste åpningshelg i Nord-Amerika, da med 614 millioner kroner tjent inn på tre dager.

«Top Gun: Maverick» åpnet ved 4700 nordamerikanske kinoer i helgen.

The Hollywood Reporter melder at filmen gjør det bra også utenfor Nord-Amerika, særlig tatt i betraktning at den ikke vises i Kina og Russland. 1,17 milliarder skal være status søndag kveld.