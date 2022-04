LAGER TRØBBEL PÅ HAWAII: Ezra Miller (29) har slitt med lovens lange arm på den idylliske øya.

Arrestert igjen

Hollywood-stjernen Ezra Miller har havnet i trøbbel med politiet for andre gang på en måned på Hawaii.

Av Øystein David Johansen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Skuespilleren, kjent fra filmer som «Vi må snakke om Kevin», og «The Flash» ble arrestert tirsdag på Hawaii, skriver Entertainment Weekly.

Han ble ifølge nettstedet arrestert etter en krangel på en samling på et privat sted.

Ifølge politirapporten ble han arrestert etter å ha blitt irritert da han ble bedt om å forlate stedet. Han skal ha kastet en stol som traff en 26 år gammel kvinne i hodet. Kvinnen fikk et kutt, men ville ikke ha behandling for skaden.

Miller ble pågrepet i bilen kort tid etter. Miller ble arrestert på Hawaii tidligere i måneden, siktet for dårlig oppførsel etter bråk på en karaoke-bar.

Miller skal ifølge AP skal det ha vært minst ti politioppringninger gjeldende Miller siden 7. Mars for mindre hendelser. Han skal ha filmet folk på en bensinstasjon, kranglet med folk og nektet å forlate fortauet utenfor en restaurant.

Han hadde også besøksforbud overfor et par, som siden ble trukket. Paret hevdet Miller kom inn på rommet deres på et herberge, truet dem og stjal flere eiendeler, blant annet et pass og en lommebok.