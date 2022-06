«TIL EVIGHETEN – OG FORBI!»: Buzz Lightyear i «Lightyear».

Filmanmeldelse «Lightyear»: Lekende lettvint

Sekunda Pixar er fremdeles severdig Pixar.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

ANIMASJONSFILM

«Lightyear»

USA. 9 år. Regi: Angus MacLane

NORSKE STEMMER: Hans Marius Hoff Mittet, Nosizwe Lise Baqwa, Ellen Bendu, Marvin Amoroso, Gaute B. Skjegstad

Da guttungen Andy hadde så innmari lyst på en Buzz Lightyear-leke i den første «Toy Story», fra 1995, var det fordi han elsket denne filmen.

Det er i korthet den gode, enkle ideen i «Lightyear», den første fullblods spin-off-filmen fra «Toy Story»-serien.

Animasjonsstudioet Pixars «Toy Story»-filmer er ikke bare en av historiens mest suksessrike filmserier. Den har vært spektakulært vellykket rent kunstnerisk også. Spesielt den andre delen, fra 1999, og den tredje, fra 2010, var glitrende. Egnet til å få barn til å fryde seg – og voksne gråte salte, nostalgiske tårer.

STAUT ROMSPEIDER: Scene fra «Lightyear».

«Lightyear» er på alle måter svakere enn de fire «Toy Story»-klassikerne. Men den er ganske gøyal for det.

Den handler om Buzz, som sammen med sin beste venn og mentor, Alisha Hawthorne, har verdens beste jobb: Å zippe og zappe rundt i verdensrommet.

Buzz er en dyktig «romspeider». Men han er også egenrådig og feilbarlig som folk flest. En dag gjør han en bommert som resulterer i at han og Alisha, og alle de andre de kjenner, må bli værende på en fremmed planet.

Lightyear bruker de påfølgende årene til å forsøke å rette opp denne glippen. Det er bare én hake: For hver gang Buzz setter seg i romfarkosten for å prøve å nå «hyperfart» (som han har årsaker vi kanskje ikke helt får med oss, må) forløper det fire år på planeten han tok av fra.

BULKETE GJENG: Buzz og Juniorlaget i «Lightyear».

Det betyr i praksis at han går glipp av mesteparten av livet til bestevennen. I en montasje-sekvens som låner mye fra den uforglemmelige starten på «Se opp» (2009), ser vi Buzz forbli i den samme alderen, men livet til Alisha passere i revy:

Hun blir forelsket og nusser sin kvinnelige kjæreste (i en scene som allerede er blitt kontroversiell i land vi ikke liker å sammenligne oss med). Hun blir gravid og hun blir mamma. Hun blir gammel og syk. Så dør hun. Buzz misser nesten alt.

Litt senere skal Lightyear slå sine pjalter sammen med Alishas barnebarn, Izzy. Hun er én del av en bulkete troika rom-rabagaster som kaller seg Juniorlaget, som gjerne vil hjelpe Lightyear. De personifiserer alle på sitt vis filmens oppbyggelige moral: Alle kan noe. Alle fortjener en sjanse, og en sjanse til. Om du mislykkes – vel, så prøver du igjen.

«SÅ SØØT!»: Buzz og robotkatta Sox i «Lightyear».

«Lightyear» er, når alt kommer til alt, en Pixar-film i midtsjiktet. Den er ikke like morsom, spennende eller sykt rørende som «Toy Story»-forgjengerne. Og den er langt fra like filosofisk som Pixar kan bli når de er i det eksistensielt undrende hjørnet. Som i mesterverkene og nesten-mesterverkene «Se opp», «Rottatouille» (2007), «Innsiden ut» (2015), «Sjel» (2020) og «Luca» (2021).

«Lightyear» referer vittig til en haug andre science fiction-filmer, men sliter litt med å få i gang sitt eget romeventyr. Den føles videre relativt fattig på bedårende biroller. Det søteste kreaturet, robot-kattungen Sox, er både Lightyears’ og filmens hemmelige våpen. Men de store, slemme robotene – med unntak av keiser Zurg (fra «Toy Story 2») – er litt meh. De ser ut som noe som ble til overs etter en «Transformers»-film.

TIL KAMP: Scene fra «Lightyear».

Godt da, at Buzz Lightyear forblir en sjarmerende figur. Staut og kjekk, med kløft i den enorme, firkantede haken. Tøff når det gjelder – men snill og sympatisk og velmenende alltid.

Filmen om ham er mer lettvint og lettglemt enn vi er blitt bortskjemt med fra Pixar. Men bra nok for en regnfull dag i skoleferien, for all del.