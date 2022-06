FILMFIGUR: Johnny Depp som Edward Saksehånd i Hollywood-produksjonen fra 1991.

Johnny Depps saksehånd solgt for over 800.000 kroner

Saksehånden Johnny Depp (59) brukte for 31 år siden, gikk for dobbelt så mye som ekspertene hadde spådd.

TMZ melder at klenodiet har gått under hammeren for 81.250 dollar, altså over 810.000 kroner, på auksjon.

Propstore, et selskap som auksjonerer bort berømte filmrekvisitter, kunngjorde i mai at saksehånden skulle selges. Da var Johnny Depp midt i en betent og seks uker lang rettssak mot sin ekskone Amber Heard (36).

Da auksjonen ble kunngjort, tippet ekspertene at saksehånden ville gå for halvparten av det den nå ha landet på.

Kilder TMZ har vært i kontakt med, sier at Depps knusende seier over Heard i retten, har ført til ekstra stor interesse.

SOLGT: Saksen som Depp brukte i filmen.

Depp befinner seg akkurat nå i Norge. Han landet i går og holder sammen med Jeff Beck (77) den første av fire norgeskonserter i Oslo førstkommende fredag.

Heard har etter tapet i retten uttalt seg i et stort TV-intervju med NBC. Der nevner hun nettopp saksehåndene. Konfrontert av reporteren om Depps advokats påstander om at hun løy i retten, svarte Heard:

– Og det kommer fra advokaten til en som overbeviste verden om at han hadde sakser til hender.

Også motorsykkelen Depp brukte i «Cry Baby» i 1990, skal auksjoneres bort. Der er utropsprisen på 2,5 millioner kroner.

Her lander Depp med privatfly på Gardermoen tirsdag: