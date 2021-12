KJÆRLIGHET: Taylor Swift, her på Billboards markering av Woman of the Year i 2019 i Los Angeles.

Kjendisenes julefilmfavoritter

Angivelig ser dronning Elizabeth (95) «Flash Gordon» hver jul og Harry Styles (27) vil ha «Miraklet på Manhattan». Abdulhakim «Hkeem» Hassane (24) ser «Alene hjemme».

Av Ingvill Dybfest Dahl

Det er ingen hemmelighet at svært mange ser sine julefavoritter om igjen hvert år for å komme i stemning.

Abdulhakim Hassane spiller i år i «Julestjerna» på TV 2, og da VG spurte hva hans favoritt-julefilm er, svarte han:

– Det er jo selvfølgelig den de fleste sier, føler jeg: «Alene hjemme» – den første. Den og en film som heter «The Best Man Holiday». Det er filmer jeg uansett ser hvert år.

GLED I JUL: Abdulhakim Hassane, her på taket av VG-bygget tidligere i desember da han ble intervjuet om «Julestjerna».

Fra internasjonale medier vet vi at Taylor Swift (32) har et ekstra godt øye til «Love Actually».

– Har du sett filmen «Love Actually» der Hugh Grants fortellerstemme sier «Om du ser deg rundt, er kjærlighet faktisk over alt»? Det er mitt favorittmotto, sa hun til Teen Vogue i 2014.

REGISSØR: Taylor Swift på premieren av «All Too Well» i New York i november.

Britisk «Love Island»-deltager og influencer Molly-Mae Hague (22) røpet til Hello tidligere i desember at hun er glad i samme film:

– Jeg elsker «Love Actually». Jeg er ikke så glad i jul, men å være sammen med familie er veldig viktig for meg.

INFLUENCER: Molly-Mae Hague på rød løper i London i oktober.

Influencer Kristin Gjelsvik (35) har blogget om sine favoritter og skrev dette om «The Holiday» i 2018:

– Åh – den aller fineste julefilmen. Ingen over – ingen ved siden! Dette er en film jeg kan se om og om igjen, og jeg blir sittende i sofaen fullstendig oppslukt av både hendelser og skuespillere hver eneste gang. Jude Law, Cameron Diaz, Jack Black og Kate Winslet i samme film blir liksom bra uansett, og at store deler av filmen foregår på landsbygda i sjarmerende England gir ekstra mye julestemning.

JULEGLAD: Kristin Gjelsvik hjemme i Drammen i forbindelse med en annen sak i november.

Går vi enda lenger tilbake i tid sa unge utgaver at Harry Styles og Niall Horan (nå 28) til Digital Spy i 2011 at deres julefilmfavoritt var henholdsvis «Miraklet på Manhattan» (uvisst hvilken versjon) og «Julenissen 2».

MIRAKEL: Harry Styles opptrer på NBCs «Today show» på Rockefeller Plaza i New York i februar 2020.

Den kanskje mest overraskende julefilmfavoritten er ikke offisielt bekreftet. Men den britiske skuespilleren Brian Blessed (84) som spilte Prince Vultan i sci-fi-filmen «Flash Gordon» har hevdet dette til Yahoo News:

– Det er dronningens favorittfilm. Hun ser den sammen med barnebarna hver jul.

Han hevder dronning Elizabeth en gang ba ham gjenta en replikk fra filmen for henne.

JULEHILSEN: Dronning Elizabeth de hun spilte inn sin årlige julehilsen fra Windsor Castle julaften 2020.

