UT AV DVALEN: Keanu Reeves i «The Matrix Resurrections».

Filmanmeldelse «The Matrix Resurrections»: Nostalgisk antiklimaks

Tilbake til fremtiden.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

SCI-FI / ACTION

«The Matrix Resurrections»

USA. 15 år. Regi: Lana Wachowski

Med: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Jessica Henwick, Jada Pinkett Smith

Når man sneier innom «The Matrix» (1999) i dag, og konkluderer med at den ser en smule støvete ut, er det ikke utelukkende fordi det er en 22 år gammel film, utgitt på tampen av et annet årtusen. Det er også fordi den ble plyndret og parodiert av så mange som kom etter.

Den paranoide ideen om at vi mennesker lever i en illusjon – at virkeligheten befinner seg et annet sted, utenfor vår synsvidde – var overhodet ikke ny. Ikke i litteraturen, og ikke i filmen («The Truman Show» lekte seg med det samme premisset ett år tidligere). Men visuelt hadde «The Matrix» såpass mye innovativt å by på at den føltes som et tidsskille.

DET VAR EN MØRK OG «BLADERUNNER»-AKTIG NATT: Keanu Reeves i «The Matrix Resurrections».

Kulene i slow motion. Speilene som viste seg å bestå av en kvikksølv-aktig væske. Kampsport med noko attåt-sekvensene. De usynlige skjoldene som kunne stoppe kuler, og få dem til å falle som regndråper til bakken. Keanu Reeves’ fleksible rygg. Måten virkeligheten, ved tekniske feil, kunne manifestere seg i illusjonen. Scenen der de menneskelige «batteriene» ble plugget ut av den virtuelle virkeligheten.

De svarte skinnfrakkene og solbrillene ser latterlige ut i 2021, og skuespillet er overveiende komisk. Men den enkle, klare ideen om den røde og den blå pillen – den røde rykker deg ut av den falske virkeligheten, den blå sørger for at du intetanende blir værende i den – har vist seg å være et potent symbol, som stadig blir misbrukt i den politiske debatten.

I 2021 møter vi Thomas Anderson (Reeves) i det som (om jeg forsto riktig) skal være begivenheter som utspiller seg 60 år lenger frem i tid enn handlingen i de første tre filmene. «The Matrix Resurrections» falbyr en forklaring på hvorfor Thomas, også kjent som frelseren Neo og «Den ene», samt Trinity/Tiffany, spilt av Moss, bare ser sånn cirka 20 år eldre ut enn forrige gang – da de til alt overmål døde. Det greieste er å bare ta den blå pillen og akseptere at det er slik det er.

GAMMEL KJÆRLIGHET RUSTER NOE: Carrie-Anne Moss og Keanu Reeves i «The Matrix Resurrections».

Anderson er en utbrent spilldesigner, hjernen bak en suksessfull trilogi kalt – jepp – «The Matrix». Han hjemsøkes av minner han ikke kan gjøre rede for, og går til en psykolog, The Analyst (Harris), for å få hjelp til å skille mellom virkelighet og «virkelighet». The Analyst fôrer vår helt med en stri strøm blå piller. Du skal se han har baktanker.

Når Anderson av og til ser Tiffany på den lokale kaffebaren (Simulatte, heter den, i det som er filmens beste vits), kunne han banne på at han har kjent henne i et tidligere liv eller en annen virkelighet – og at hun da het Trinity.

Men det er først når Morpheus (nå spilt av Abdul-Mateen II) dukker opp at Anderson blir utstyrt med verktøyene han trenger får å begynne å gre i hva som er fortid, hva som er hans eget spill, hva som er virkelighet og hva som er illusjon.

SÅNN PASSE GLAD FOR Å VÆRE TILBAKE: Carrie-Anne Moss i «The Matrix Resurrections».

I starten slår «The Matrix Resurrection» en som en ublu hyllest til – ja, nesten en reprise av – av den første filmen, komplett med hyppige innklipp fra produksjonen fra 1999. Når Anderson/Neo atter en gang har tatt den røde pillen, og med det dukket ned i kaninhullet igjen, blir den ytterligere selvbevisst: En sporadisk sinnrik, noen ganger vittig metafilm om seg selv. Stappfull av referanser og nikk til spesielt den første installasjonen.

Dette elementet ved «The Matrix Resurrection» er overraskende interessant og satirisk potent, og jeg skulle ønske det hadde blitt forfulgt mye lenger. Subsidiært at filmen hadde hatt noe på hjertet om hvordan teknologien har tatt over livene våre i løpet av de 20 årene som er gått.

Men det tar ikke lang tid før regissør Wachowski slår om igjen, og «The Matrix Resurrection» blir en ordinær actionfilm, hverken bedre eller dårligere enn tusen andre, med ordinære CGI-effekter, hverken bedre eller dårligere enn i tusen andre filmer, fullastet med fan service, callbacks og nitid gjenbruk av sine egne, 20 år gamle «greatest hits».

Deler av midtpartiet står i fare for å drukne i kvasifilosofisk tekno-tomprat, og det går relativt lang tid mellom actionsekvensene. De er OK når de kommer. Men vi har i hovedsak sett dem før, og de gjorde et langt større inntrykk for 20 år siden.

UTRYGG TRAFIKK: Carrie-Anne Moss og Keanu Reeves i «The Matrix Resurrections».

At Keanu Reeves aldri vil bli en fantastisk skuespiller, kan vi med stor grad av sikkerhet slå fast i 2021. Han har likevel en fin utstråling – skjeggete, nedbrutt, med tomme, triste øyne. Spesielt i samspillet med Moss, som imidlertid lenge er alt for fraværende i handlingen.

Vi kjøper ikke helt at kjærlighetsforholdet de to imellom skal ha vært av typen som kan få tiden til å stå stille og falske virkeligheter til å rakne. Men det føles OK å se dem igjen, og greit at romansen vektlegges. Jessica Henwick, som den nye karakteren Bugs, bidrar med energi når filmen som mest trenger det, hvilket er rett som det er.

NYTT, BLÅTT BLOD: Keanu Reeves og Jessica Henwick i «The Matrix Resurrections».

En katastrofe er «The Matrix Resurrections» ikke. Den er noe mindre håndgripelig og mer kjedelig enn som så: En film ingen trenger, de færreste har bedt om, og som kommer til å bli raskt glemt av nesten alle.

Hvem har egentlig bruk for en science fiction-film som så til de grader sitter fast i fortiden?