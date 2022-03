STJERNE: Ezra Miller på Europa-premieren på «Suicide Squad» i London i august 2016.

«The Flash»-stjernen arrestert etter karaoke-kaos

Ezra Miller (29) som spiller The Flash i flere DC-filmer og serier, ble mandag arrestert for ordensforstyrrelse og trakassering etter en hendelse på en bar på Hawaii.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Politiet på Hawaii skriver i en pressemelding at Miller ble arrestert og siktet for ordensforstyrrelse og trakassering.

Politiet i Hilo arresterte stjernen like etter midnatt mandag, etter å ha fått meldinger om en uregjerlig gjest på en bar søndag kveld.

ARRESTASJONSBILDE: Ezra Miller i pressemeldingen fra politiet.

Ifølge politiet ble Miller opprørt da gjestene på baren begynte å synge karaoke:

«Miller begynte å rope skjellsord. På et tidspunkt tok han mikrofonen fra en 23 år gammel kvinne som sang karaoke, og senere slo han etter en 32 år gammel mann som spilte dart. Bareieren ba Miller om å roe seg flere ganger, til ingen nytte.» står det i rapporten.

SUPERHELT: Ezra Miller spiller The Flash i flere DC-filmer. Her i «Justice League».

Dermed ble skuespilleren arrestert og siktet for to forseelser: ordensforstyrrelse på offentlig sted og trakassering. Kausjonen ble satt til 500 dollar, rundt 4400 kroner, og etter å ha betalt, ble Miller løslatt.

Se billedgalleri av Millers stil på den røde løperen her:

forrige









fullskjerm neste Miller på Time 100 Next List-arrangement i New York i november 2019. 1 av 6 Foto: Jennifer Graylock / Pa Photos

Stjernen, som bruker personlig pronomen de/dem, hadde sin første TV-rolle i 2006. De er kjent fra «We Need to Talk About Kevin» (2011) og «The Perks of Being a Wallflower» (2012).

De spilte rollen som The Flash første gang i «Batman v Superman: Dawn of Justice» og «Justice League», begge i 2016. Samme år spilte de også i «Fabeldyr og hvor de er å finne». The Flash har også hatt lynvisitter innom «Suicide Squad» og TV-serier som «Peacemaker» og «Arrow».

Deres nyeste film, «Fabeldyr: Humlesnurrs hemmeligheter», kommer på kino i april. En egen «The Flash»-film med Miller i hovedrollen er ferdig innspilt og ventes i 2023.