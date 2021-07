IKKE ULIK: Samantha Fox mener selv at hun ikke er så ulik mange av hovedpersonene i «Lange flate ballær».– Jeg kan være ganske klønete og ender opp i de merkeligste situasjoner, sier Fox. Foto: Privat

Samantha Fox klar for filminnspilling i Norge

Neste måned kommer Samantha Fox til Norge for å være med i Harald Zwarts tredje «Lange flate ballær»-film. Men bryllupet har hun og hennes norske samboer Linda Olsen allerede måttet utsette to ganger.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg har aldri vært gift før og vi vil ha et stort bryllup. Med mange gjester – også fra Norge. På grunn av pandemien ser det ikke så godt ut for 2021. Men det blir bryllup og det blir et stort gammeldags romantiske bryllup – og vi kommer til å ha de flotteste kjolene som tenkes kan, sier Samantha Fox til VG.

UTSATT TO GANGER: På grunn av pandemien har Samantha Fox og hennes norske samboer Linda Olsen måttet utsette bryllupet to ganger. Foto: Privat

Men først blir det «Lange flate ballær 3». Det er helt sikkert.

– Norge og Fredrikstad er mitt andre hjem. Linda er jo fra herfra og jeg gleder meg veldig. Både til å komme til Norge og til å spille inn denne filmen, fortsetter Samantha Fox.

Hun mener selv at hun ikke er så ulik mange av hovedpersonene i «Lange flate ballær».

– Jeg kan være ganske klønete og kan ende opp i de merkeligste situasjoner, sier Fox.

Men det er ikke bare film og bryllup som opptar Samantha Fox om dagen. Hun gleder seg stort over at England slo Danmark i semifinalen i EM onsdag.

– Dette er helt fantastisk og jeg håper virkelig at vi vinner på søndag. Det betyr mye for England, vi trenger noe å glede oss over i disse tider, sier hun.

ELSKER NORGE: Samantha Fox ser på Norge og Fredrikstad som sitt andre hjem. Nå gleder hun seg til å være med i Harald Zwarts tredje «Lange flate ballær»-film. Foto: Privat

Regissør og produsent Harald Zwart er glad for at Samatha Fox blir med i den nye filmen om den elleville gjengen fra Fredrikstad.

– Hun er helt perfekt – bildene av henne er jo en rekvisitt i Ed garasjen, sier en entusiastisk regissør og produsent Harald Zwart til VG.

– Det tror jeg på og jeg passer nok bedre på bilverkstedet nå enn på soverommet til mange av mine tidligere fans. Det er ikke sikkert konene deres hadde syntes det ville vært like morsomt med et bilde av Samanta Fox på veggen, sier den tidligere pinup moddelen og ler.

COMEBACK MED FOX: Nå gjør kællane comeback sammen med Samanta Fox. Fra venstre Petter Jørgensen Anders FjellKai Helge Hansen Frode Lie Eirik Thobiassen og Jan Edgar Fjell sammen med Stine Bernitz Pedersen Foto: Harald Zwart

Etter at den norske Hollywood-regissøren allerede i 2008 varslet at nå kommer «Lange flate ballær 3», er det endelig klart for innspilling av en ny film med den elleville gjengen fra Fredrikstad. Med de samme skuespillerne – og Samantha Fox.

– I utgangspunktet hadde vi tenkt at denne gangen var kællane store nok til å stå på egne ben, men så fikk vi en telefon fra Samantha Fox som hadde sett en sak i VG og hadde lyst til å være med i filmen. Det tente vi veldig på, hev oss rundt og skrev henne inn i manuskriptet, sier Zwart.

Etter at planene for «Lange flate ballær 3» i utgangspunktet var ganske vidløftige blant annet med innspilling i Hollywood, går Zwart nå tilbake til kjernen i handlingen og fokuserer på gutta i garasjen.

– Samantha Fox dukker opp fordi hun er på Norges-turne i en gammel Porsche som må repareres og hva er da mer naturlig enn å legge turen til Ed garasjen. Men jeg kan vel si så mye at bilen blir ikke reparert – derimot skjer alt mulig annet, sier Zwart.

Samantha Fox er på sin side ikke helt ukjent med Fredrikstad-området: Hun og Linda Olsen fra Hvaler nå har vært et par i over fem år. I mai ble det også kjent at de to planlegger å gifte seg.

FILMPAR: Regissør Harald Zwart og kona Veslemøy Ruud Zwart. Foto: Frode Hansen

«Lange flate ballær 2» ble en populær film og var i løpet av den første måneden filmen gikk på kino i 2008 sett av 258.000. Stjernerollen den gangen var det Don Johnson som hadde.

– Vi opplever at det er stor interesse for den nye filmen også. Da vi gikk ut og søkte etter statister på Facebook, var det mer enn 500.000 som klikket på linken. Det er mange «diehard»-fans der ute, sier Harald Zwart.