COMEBACK IGJEN: Mel Gibson ser ut til å være tilbake i Hollywood-varmen igjen. Her er han fotografert på premieren for «Daddy’s Home 2» i februar i år. Foto: Vianney Le Caer / TT NYHETSBYRÅN

Tommy Wirkola skal regissere Mel Gibson: - Gleder meg veldig

Publisert: 11.08.18 08:14

FILM 2018-08-11T06:14:57Z

Skandaleombrust tidligere sexsymbol. Voldsdømt nibarnsfar og Oscar-vinner. Mel Gibson (62) er tilbake, og nå skal han få regi av en finnmarking.

«War Pigs» heter Tommy Wirkolas nye film hvor han har fått med seg selveste Colin Farrell og Mel Gibson i hovedrollen. Den beskrives som en hevnthriller om to krigsveteraner som skal hevne en gjeng som drepte en medsoldat og stakk av med millioner av narkopenger.

– Jeg tror det blir veldig bra, jeg gleder meg veldig. Jeg har venner som har jobbet med ham nylig og de hadde bare veldig fine ting å si, sier Wirkola om «scoopet» til VG.

Han tror et knallbra manus var det som skulle til for å lokke Gibson med. Wirkola vokste opp med Gibsons filmer, og filmnerden fra Finnmark har sine favoritter.

– «Mad Max: The Road Warrior» har en spesiell plass i hjertet mitt. «Braveheart» er en annen film det er umulig å komme utenom, i tillegg til «Dødelig Våpen» – filmene. Og hvis man har stor respekt for Gibson som skuespiller, så er den minst like stor for ham som regissør. Jeg har en stor forkjærlighet for «Apocalypto» for eksempel, en film som har gått på repeat hos meg opp igjennom årene, sier Wirkola, som svarer enkelt «nei» på spørsmålet om han hadde kvaler for å caste Gibson, kjent som en kontroversiell type i Hollywood.

For med 62-årige Mel Gibson med seg på laget har finnmarkingen teamet opp med en av Hollywood mest fascinerende og omstridte skikkelser, en skuespiller og regissør som har satt sitt preg på filmbyen på godt og vondt i mer enn 30 år.

« At ukebladene har kåret ham til «verdens mest sexy mann», tar han med sin sedvanlige avslappede, humoristiske selvironi. Mens han lever sunt og riktig som fembarnsfar på kvegfarmen sin ». Vel.

Slik ble Gibson beskrevet av Aftenposten på bursdagen i 1989, men svært mye vann og sterkere saker har rent i havet siden den gang. Og mange flere barn har kommet til. Gibson er nå far til ni barn, syv med sin første kone Robyn Moore, datteren Lucia med ukrainske Oksana Grigorieva, og sønnen Lars med den tidligere idrettsutøveren Rosalind Ross.

Han vokste opp i idylliske Peekskill i staten New York, men flyttet til Australia som 12-åring. Etter noen mindre roller kom gjennombruddet allerede i 1979 med fremtidsvisjonen «Mad Max». Med oppfølgeren i 1985 ble Gibson Den Store Actionhelten i Hollywood i flere år.

Karrieren nådde en topp med «Braveheart», som Gibson selv regisserte og vant Oscar for. I årene som fulgte var han en av Hollywoods best betalte før han tok seg en lang pause fra de store rollene fra 2002 til 2010. Han fortsatte å regissere filmer, og fikk mye oppmerksomhet for «The Passion of The Christ» og «Apocalypto». Kritikerroste filmer, men filmer som også måtte tåle mye omtale grunnet ekstrem voldsbruk.

Førstnevnte film ble også kritisert for antisemittisme, et tema Gibson havnet i alvorlig trøbbel for et par år senere.

Årene før bar også preg av en rekke småskandaler. I 1991 kom Gibson med nedsettende kommentarer om homofile, som han nektet å unnskylde.

Da han ble stoppet under mistanke om fyllekjøring i Los Angeles i 2006 og serverte følgende tirade til en politimann ble det bråk:

– «Jævla jøder. Jødene er skyld i alle kriger i verden»!

Skuespilleren måtte unnskylde seg og skyldte på overdreven alkoholbruk.

Enda verre ble det i 2010. Lydopptak av Gibson lekket ut hvor han skjeller ut ekskjæresten Oksana Grigorieva på telefonen. Han kommer med flere rasistiske og svært kvinnediskrimmenerende meldinger og sier blant annet at hun selv er skyldig dersom hun «blir voldtatt av en gjeng med negre».

Gibson ble dømt for angrep på Grigorieva, og fikk tre års prøvetid.

Mange trodde Hollywood-karrieren var over etter episoden, og både filmene «Edge of Darkness» og «The Beaver» floppet.

Agentbyrået som representerte ham droppet Gibson samme dag som tiraden hans mot Grigorieva ble kjent, og «Get the Gringo», lansert i 2012, kom ikke engang på kino i USA.

Siden var det stille i flere år, og Gibson innrømmet selv overfor Deadline.com at han holdt en lav profil med overlegg.

– Jeg ville ikke bare legge meg inn på rehabilitering i to uker, erklære meg friskmeldt for så å drite meg ut igjen. Den beste måten å si unnskyld på er å fikse seg selv, det er det jeg har gjort, og jeg er bare glad jeg er her.

Så, mot ganske mange odds, var han tilbake for fullt i 2016. Ikke foran kamera, men som regissør for krigsfilmen «Hacksaw Ridge». Filmen hadde premiere under filmfestivalen i Venezia, og Gibson og crewet fikk stå i ti minutter å ta imot stående ovasjoner fra publikum. Og mannen som nærmest var for «persona non grata» å regne endte opp med seks Oscar-nominasjoner, blant annet for beste film – og beste regi til Mel Gibson.