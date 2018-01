LEVENDE LEGENDE: Catherine Deneuve, her på en pressekonferanse for filmen «Sage Femme» i Berlin i fjor. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Catherine Deneuve hardt ut mot #metoo-kampanjen

Publisert: 10.01.18 09:12 Oppdatert: 10.01.18 09:33

FILM 2018-01-10T08:33:25Z

Den franske filmveteranen og over 100 andre kjendiskvinner i Frankrike har skrevet et åpent brev der de forsvarer menns rett til å prøve å sjekke opp kvinner.

Catherine Deneuve (74) mener at #metoo-kampanjen, som har skapt voldsomme bølger i filmindustrien og underholdningsbransjen for øvrig, har sporet av.

Skuespilleren har signert et åpent brev gjengitt i den franske avisen Le Monde , der et stort antall kvinnelige kunstnere, akademikere og artister demonstrerer det de mener er en heksejakt mot menn i kjølvannet av Harvey Weinstein-skandalen .

Bakgrunn : Dette er kvinnene som anklager Weinstein

Brevet går ut på at den seksuelle friheten er truet i form av det avsenderne beskriver som en «ny puritanisme».

« Voldtekt er en kriminell handling, men å forsøke å forføre noen, selv om det skjer på en intens eller klønete måte, er ikke kriminelt» , heter det.

VG-kommentar : «Kanskje på tide å skru av dette idiotiske #metoo-fjolleriet nå?»

« Menn har blitt straffet helt uten videre og tvunget ut av jobbene sine, bare på grunn av at de har berørt kneet til en eller annen eller prøvd å stjele et kyss », lyder det også i brevet, som nå gjengis i medier over hele verden.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Særlig rettes fokuset mot nettopp Deneuve, som er et av landets største filmikoner. Blant annet ble hun nominert til Oscar for erotiske «Belle de Jour (Dagens skjønnhet)» i 1967.

– Jeg tror ikke dette er den rette måten å forandre ting på, det er overdrevet. Etter at alle har bedt «grisen komme frem», hva blir det neste? At vi ber «horen din vise seg»?, uttalte hun i et intervju før jul ifølge The Guardian .

Da uttalte hun også at «vi som kvinner, ikke kjenner oss igjen i denne form for feminisme, som i stedet for å angripe misbruk av makt, skaper hat mot menn og seksualitet».

Tusenvis har delt #Metoo : Vil vise omfanget av seksuelle overgrep

Kvinnene bak brevet skriver at menn har blitt dratt gjennom gjørma kun for å ha styrt samtalen over på intime temaer under en forretningsmiddag, eller for å «sende seksuelt ladede tekstmeldinger til kvinner som ikke har respondert på oppmerksomheten».

De franske kvinnene hevder videre at det som startet som et initiativ for å få kvinner til å snakke åpent, har resultert i det motsatte:

« Vi ydmyker mennesker for å få dem til å ordlegge seg «korrekt», og slår ned på alle som ikke passer inn i normen. »

Forfatter Catherine Millet, kvinnen bak boken «Catherine Ms seksuelle liv», har også signert brevet.

Utspillet kom dagen etter at Hollywood -eliten feiret Golden Globe Awards i Los Angeles. Der fikk Oprah Winfrey (63) hele verdens oppmerksomhet rettet mot seg fordi hun snakket varmt om modige kvinner som har stått frem med sine historier ( artikkelen fortsetter under videoen ):

Dette åpne brevet fra de franske kvinnene følger i kjølvannet av andre ferske åpne brev. Nylig gikk meksikanske Salma Hayek (51) ut i full offentlighet og utbroderte hvorfor hun mener Hollywood-produsenten Harvey Weinstein (65) er «et monster» – og hva han skal ha bedt henne gjøre.

Like etter gikk «Super Size Me»-regissør Morgan Spurlock (47) ut med et åpent brev, der han la seg langflat og innrømte at han var «en del av problemet» .

Nylig omtalte Aftenposten 487 norske kvinnelige skuespillere og deres kraftige oppgjør mot sextrakassering og overgrep.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!