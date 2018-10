HOVEDROLLE: Amerikanske Taissa Farmiga (23) spiller hovedrollen i grøssereventyret. Foto: Warner

Skrekkfilmen «The Nun» – fra totalslakt til kassasuksess

Filmanmelderne har gitt nonne-grøsset det glatte lag, men filmen fortsetter å håve inn i billettinntekter.

Publisert: 01.10.18 13:30

«The Nun», femte film i «Conjuring»-rekken, har nå seilt opp som den mest innbringende i skrekkuniverset. Variety skiver at nonnefilmen er den Hollywood -filmen som gjør det best internasjonalt for fjerne uken på rad.

Siden verdenslanseringen for fire uker siden, har «The Nun» spilt inn 1, 8 milliarder kroner utenfor hjemlandet USAs grenser. Tar vi med billettsalget i USA, nærmer filmen seg 2,7 milliarder innspilte kroner.

Ingen av de foregående «Conjuring»-filmene har kunne skilte med like stor suksess. Heller ikke har noen av de foregående filmen fått like hard medfart av ekspertene. Publikumsinteressen står nemlig i sterk kontrast til anmeldernes dom jevnt over.

« Overtydelig og nesten komisk med krusifikser som snur seg opp ned, dører som knirker og knaker og et kloster som mer og mer fremstår som en parodi på Galtvort », lød det i dommen fra VGs anmelder, som ga den Corin Hardy-regisserte filmen en skarve toer på terningen .

« Et uhellig kaos som roter bort de mest skremmende scenene », og « skuffende kjedelig », skriver USA Today om handlingen som utspiller seg på et kloster i Romania i 1952.

« Den eneste kardinalsynden en skrekkfilm med en djevelnonne ikke kan begå, er ikke å ha en djevelsk nok nonne », skriver den amerikanske anmelderen.

Los Angeles Times mener filmen er «klam» og «minimalt skremmende».

Likevel spås det at «The Nun» vil bikke godt over fire milliarder kroner i billettinntekter globalt.

I fjor slo skrekkfilmen «It» rekorden til 1973-filmen «Eksorsisten» som tidenes mest innbringende filmgrøsser i USA. På verdensbasis er det fremdeles «Eksorsisten» som har skrekkfilmkronen, med 3,45 milliarder innspilte billettkroner. Den rekorden er nå truet.

I Norge åpnet filmen for to uker siden – med en annenplass på kinotoppen. Nå har den hoppet ned to plasser og figurerer denne uken som nummer fire. Til nå har over 92.000 nordmenn sett klostermarerittet på lerretet.

I Norge har den fått 15-årsgrense, på grunn av det Medietilsynet beskriver som «angstskapende stemning og flere blodige og kraftige skrekkeffekter».

Da filmtraileren ble sluppet i sommer, måtte YouTube fjerne den fordi den var for skummel.