IKON: Filmstjernen Amitabh Bachchan, he avbildet i Mumbai i mai i år. Foto: PUNIT PARANJPE / AFP

Bollywood-stjernen Amitabh Bachchan betalte gjelden til over 1000 bønder

FILM 2018-11-21T11:26:49Z

Den indiske skuespillerlegenden (76) har bladd opp nærmere fem millioner kroner for å hjelpe 1398 bønder ut av økonomisk uføre.

Publisert: 21.11.18 12:26

Alle bøndene er fra Uttar Pradesh, der Amitabh Bachchan selv kommer fra, melder BBC og CNN .

Titusener av indiske bønder sliter som følge av gjeld. I flere tiår har landbruksindustrien vært rammet av tørke, vannmangel og dårlige avlinger. I tillegg er det lite modernisering. Ifølge BBC har minst 300.000 bønder tatt sitt eget liv siden 1996.

Bachachan, også kjent som «Big B», har betalt bøndenes gjeld til statseide Bank of India .

– Takknemlighet går hånd i hånd med ønsket om å fjerne noen av de byrder som bøndene fortsatt bærer på, sier 76-åringen i sin egen blogg og legger til at han selv får «indre fred» når ønsket er oppfylt.

Han skriver på sin blogg at han aller helst ville overrakt nedbetalingsbeviset til alle bøndene personlig, men siden det ikke er mulig for alle de 1398 bøndene å reise til Mumbai – der han bor – vil han sørge for at et stort antall av dem får ta togturen for å møte ham ansikt til ansikt.

Det er ikke første gang Bachachan sletter andres gjeld. Tidligere i år fikk 350 bønder i Maharashtra samme gledelige overraskelse.

Bachachan betraktes som Bollywoods desidert største stjerne gjennom tidene. Han har spilt i nærmere 200 filmer siden karrierestarten for 50 år siden. Han har i tillegg vært programleder for den indiske versjonen av «Vil du bli millionær?».

Bachchan har opp gjennom karrieren høstet en rekke utmerkelser, deriblant tre priser fra National Film Awards og 13 trofeer fra Filmfare Awards. I tillegg til selv å figurere foran kamera, er 67-åringen sanger, produsent og TV-vert. Fra 1984 til 1987 var han også medlem av det indiske parlamentet. Bachchan er også hedret med doktorgrad i England .

Tilbakeblikk : – Ikke verdt å hedre meg

For 12 år siden havnet han i krangel med myndighetene fordi de mente han hadde skaffet seg gårdsområder på ulovlig vis. Striden ble avblåst og rettssak unngått da skuespilleren sa fra seg de aktuelle områdene.

76-åringene sto for snart ti år siden frem og sa at han har skrumplever , en sykdom som ofte knyttes til overforbruk av alkohol. Bachchan forklarte at han er rammet som følge av en blodoverføring etter en ulykke på filmsettet i 1982. Filmstjernen var døden nær etter at revnet milten under en kampscene under innspillingen av «Coolie». Tilstanden var kritisk i mange måneder.

Skuespilleren er sønn av den berømte avdøde dikteren Harivansh Rai Bachchan (1907-2003). Han er også svigerfar til Bollywood-dronningen Aishwarya Rai (43) , tidligere vinner av Miss World.