Pål Sverre Hagen blir Roald Amundsen på film

Publisert: 16.03.18 10:11

Innspillingen av filmen om polfareren er i gang. Pål Sverre Hagen, kjent fra «Kon-Tiki» får hovedrollen, og får blant andre med seg Ruby Dagnall fra «Skam».

«Amundsen» heter filmen, som blir Espen Sandbergs første alene, etter «Pirates of the Caribbean» sammen med tidligere makker Joachim Rønning.

Pål Sverre Hagen får dermed sin andre store rolle som en av historiens mest kjente nordmenn, etter å ha portrettert Thor Heyerdahl i «Kon-Tiki».

Filmen skal spilles inn på Island, i Tsjekkia, på Svartskog og i Oslo. Det er på Island de mest kjente scenene fra Amundsens ekspedisjoner skal filmes.

I filmen blir de andre viktige rollene dem som broren Leon Amundsen, som skal spilles av Christian Rubeck. Hans kone Aline skal spilles av Ruby Dagnall, Amanda-vinner for sin første spillefilm «Rosemari» og kjent fra den enormt populære NRK-serien «Skam».

Ida Ursin-Holm, som sist var å se på kino med hele ansiktet dekket av hår i «Løvekvinnen», skal spille Kiss Bennet, en av Roald Amundsens store kjærlighetsrelasjoner.

Filmen produseres av Motion Blur, og produsent Espen Horn var også produsent for kjempesuksessen «Den 12. mann».

– Det er med en stor porsjon ærefrykt vi går i gang med dette prosjektet og jeg må si det er fantastisk å endelig få se våre skuespillere i aksjon foran kamera. Selv om vi er godt forberedt får vi virkelig brynet oss på været her oppe på Island. Det er helt utrolig å tenke på de ekspedisjonene Roald Amundsen og hans menn gjennomførte for hundre år siden. Publikum kan glede seg til et utrolig eventyr av en film, sier Horn om prosjektet.

Kristian Sinkerud i Motion Blur understreker i tillegg at man har mål om å vise ukjente sider ved mennesket Roald Amundsen.

– Etter mer enn fire år med researcharbeid har vi oppdaget flere ukjente sider ved hans liv som vi gleder oss til å vise publikum.

Prosjektet er bare ett av flere som har vært planlagt om Roald Amundsen i film-Norge de siste årene.

Kinoaktuelle Roar Uthaug fikk nei fra Filminstituttet for sitt prosjekt i februar 2016 .

«Trolljegeren»-regissør André Øvredal har også hatt et prosjekt under planlegging om den kjente polfareren og hans erobring av Sydpolen i 1911 .