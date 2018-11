HENSYN TIL SØNNEN: Anna FAris og Chris Pratt har inngått en skilsmisseavtale som først og fremst tar hensyn til parets nå seks år gamle sønn, Jack. Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

Skilt, men må bo like ved hverandre

FILM 2018-11-10T13:54:29Z

Chris Pratt og Anna Faris gikk fra hverandre i august i fjor etter åtte års ekteskap. Men skilsmisseavtalen legger sterke føringer for hvor langt de kan bo fra hverandre.

Publisert: 10.11.18 14:54

Ifølge avtalen som TMZ har fått tilgang til, kan ikke det kjente Hollywood -paret bo lenger fra hverandre enn 8 km av hensyn til deres seks år gamle sønn, Jack. Avtalen ble ifølge nettstedet utarbeidet i samarbeid med en dommer og undertegnet onsdag.

TMZ skriver videre at avtalen forutsetter at dersom en av partene ønsker å flytte lenger unna enn 8 km, må den andre få skriftlig beskjed senest tre måneder i forkant. Likeledes må de gi hverandre beskjed senest 30 dager i forkant dersom en av dem ønsker å ta med Jack til utlandet – og et rimelig varsel dersom en av dem ønsker å reise ut av delstaten med sønnen.

Skuespillerne Faris (41) og Pratt (39) møttes i 2007, på settet til filmen «Take Me Home Tonight», før Faris' skilsmisse fra hennes første mann var unnagjort. De forlovet seg året etter og giftet seg i 2009. Fire år senere fikk de sitt første barn, Jack .

Da det ble kjent at paret gikk hver sin vei, ga de tydelig uttrykk for at de ønsket ro rundt bruddet for å skjerme deres da fire år gamle sønn.

«Vi har fortsatt kjærlighet for hverandre, og vil alltid sette pris på vår tid sammen og vil fortsette å ha dyp respekt for hverandre», skrev Pratt og Faris i en felles uttalelse.