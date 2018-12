KJÆRESTER: Clint Eastwood og Sandra Locke på filmfestivalen i Cannes i mai 1988. Foto: GILBERT TOURTE / ASSOCIATED PRESS

Skuespiller Sondra Locke er død

Skuespiller og regissør Sondra Locke er død, 74 år gammel. Hun er kanskje mest kjent for samarbeidet med Clint Eastwood – og for spliden mellom dem.

Publisert: 14.12.18 03:30

Natt til fredag ble det kjent at Locke døde 3. november, melder Deadline .

Variety skriver at Los Angeles County Public Health Department bekrefter dødsfallet, som skal ha vært en følge av komplikasjoner fra bryst– og beinkreft.

Sondra Locke ble Oscar-nominert for birollen i «The Heart Is a Lonely Hunter» fra 1968, som også var hennes filmdebut. Hun jobbet med Clint Eastwood på seks filmer, blant annet Dirty Harry-filmen «Sudden Impact» (1983).

De to ble også et par privat, og hadde et stormfult forhold i over ti år, før de havnet i en bitter strid i retten. Locke saksøkte ham flere ganger. Hun regisserte to spillefilmer og en TV-film på 90-tallet.

Hun var født Sandra Louise Smith i 1944 og vokste opp i Shelbyville i Tennessee. Hun endret navn til Sondra da hun var i begynnelsen av 20-årene og hun vant en talentkonkurranse i 1967 som ga henne rollen i «The Heart Is a Lonely Hunter» . Der spilte hun mot Alan Arkin som ble nominert til Oscar for Beste skuespiller. Locke ble også Golden Globe-nominert for samme film.