Dennis Quaid, her på Bafra-utdelingen i London tidligere i år.

Dennis Quaid skal spille Ronald Reagan

Publisert: 22.06.18 05:01

Hollywood-veteranen Dennis Quaid (64) var produsentenes desiderte førstevalg til å fylle rollen som den avdøde presidenten.

Etter mange år med planlegging, nærmer det seg nå innspilling av filmbiografien om Ronald Reagan. Hollywood Reporter skriver at Quaid nylig signerte kontrakten om å figurerer i hovedrollen.

– Han har vært den vi har ønsket oss aller mest helt fra starten. Dennis Quaid er en av vår tids største filmskuespillere, sier produsent Mark Joseph til bladet.

Quaid gleder seg til oppdraget.

– Reagan var fascinerende og mangefasettert. Denne filmen viser ham som det mennesket han var. Jeg kan ikke vente med å ta fatt, sier filmstjernen selv.

Produsentene har intervjuet 50 av Reagans nærmeste for å kunne presentere et så nært og personlig portrett som mulig. Filmen får tittelen «Reagan» og har et produksjonsbudsjett på over 18 millioner kroner.

Reagan, USAs president fra 1981 til 1989, var selv skuespiller på 1940- og 1950-tallet, perioden som omtales som Hollywoods gullår. Han ble rammet av Alzheimer og døde i 2004 .

Mark Joseph står bak filmen sammen med sjefprodusent Ralph Winter. Sean McNamara er regissør.

Den kommende filmen skal ta for seg perioden da Reagan var guvernør i California på 70-tallet, hans rolle i Berlinmurens fall – og sykdommen mot slutten av livet.

Den dramatiske hendelsen i 1981, da Reagan ble utsatt for et drapsforsøk av en mann som ville imponere skuespilleren Jodie Foster, blir også tema i filmen. Produsentene har snakket med kirurgen som reddet livet hans den gangen.

Også presten i kirken Reagan tilhørte, har latt seg intervjue om sitt vennskap med presidenten.

Unge Ronald skal spilles av David Henry (29). Jon Voight (79) , far til Angelina Jolie (43), står også på rollelisten. Hvem som skal spille avdøde Nancy Reagan , er ikke offentliggjort.

I 1994 kunngjorde Reagan selv at sykdommen ville ta over hans liv og føre ham i døden.

– Jeg har begynt reisen som vil ta meg inn i livets solnedgang, skrev han i et offentlig brev .

Innspillingen starter i høst, og planen er at filmen får premiere til neste år.

Det er ikke første gang Quaid fyller rollen som president. Han har også spilt George W. Bush i serien «American Crime Story». 64-åringen er for tiden aktuell i TV-serien «Fortitude». Han er også aktuell i den kommende kristne filmen «I Can Only Imagine».

Quaid, også kjent fra filmer som «Foreldrefellen», «The Day After Tomorrow» og «Dragonheart», kunngjorde i 2008 at han ville trekke seg tilbake fra Hollywood for å skjerme familien. Men sånn gikk det ikke.

På privaten er Quaid nyskilt fra sin 18 år yngre kone, meldte People i april. De to har to barn sammen med. Paret brøt med hverandre i 2013 , men fant tilbake til hverandre. Nå er imidlertid ekteskapet historie.