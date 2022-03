DØMT: Jussie Smollett har anket dommen og er løslatt mot kausjon. Her utenfor fengselet i Chicago onsdag.

Her forlater Jussie Smollett fengselet

Seks dager etter at han ble buret inne, kunne skuespiller Jussie Smollett (39) spasere ut fra fengselet i Chicago.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det betyr ikke at han er en fri mann, men forsvarsapparatet hans fikk rettens medhold i at han kan løslates mot kausjon i påvente av rettens beslutning om han får anke eller ikke

CNN melder at retten sørget for en haste-innvilgning av søknaden om løslatelse. på grunn av Smolletts helse. Kausjonen er på om lag 1,3 millioner kroner.

Smolletts advokat, Nenye Uche, opplyser at hans klient ikke har spist noe i de seks dagene han har sittet fengslet, kun drukket isvann.

– Uverdig, sier han om behandlingen av Smollett.

Jussie Smollett ble 11. mars dømt til 30 måneder betinget prøvetid og 150 dager i fengsel etter å ha iscenesatt et angrep på seg selv. Han må også betale over en million kroner i erstatning.

Selv har «Empire»-skuespilleren konsekvent nektet skyld.

Hendelsen fant sted i januar 2019. Skuespilleren havnet på sykehus etter at han angivelig ble angrepet av to menn som kom med rasistiske og homofobe tilrop. Saken vakte stor oppmerksomhet verden over.

SPASERER UT: Her forlater Jussie Smollett fengselet natt til torsdag norsk tid.

En snau måned senere tok saken imidlertid en brå vending. To brødre sto frem og forklarte at de ble betalt 30.000 kroner av Smollett for «jobben».

Skuespilleren ble pågrepet for falsk forklaring. Bakgrunnen var ifølge politiet at han hadde sendt rasistiske og homofobe brev til seg selv, og at han skal ha betalt de to mennene for å iscenesette overfallet – angivelig for å promotere karrieren.

– Jeg er uskyldig. Jeg kunne sagt jeg var skyldig for lenge siden, ropte han da betjenter fra Sheriffkontoret geleidet ham ut etter straffutmålingen ble forkynt i forrige uke.

39-åringen mistet jobben i «Empire» i februar 2019 Han ble skrevet ut av serien etter nær fem sesonger som følge av kontroversen.