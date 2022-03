«HÖR NI GÖKARNA, LILLA GRABBEN?» : Walker Scobell (til venstre) og Ryan Reynolds i «The Adam Project».

Filmanmeldelse «The Adam Project»: Sukkersøt og kynisk

Tidsreise og tidstyveri.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

DRAMAKOMEDIE / FAMILIEFILM

«The Adam Project»

Premiere på Netflix fredag 11. mars

USA. 13 år. Regi: Shawn Levy

Med: Ryan Reynolds, Walker Scobell, Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Zoe Saldana, Catherine Keener

Store Adam (Ryan Reynolds) er egentlig på vei tilbake til 2018 da han krasjlander i 2022 og møter seg selv i døren, i form av Lille Adam (Walker Scobell).

I 2050, der Adam den store til daglig oppholder seg, er tidsreiser helt vanlig – mye takket være Adam-enes far, vitenskapsmannen Louis Reed (Mark Ruffalo), som i 2022 har vært død i halvannet år. Store Adams skal fikse fortiden, slik at ting ikke skal gå galt i fremtiden.

TILBAKE TIL FREMTIDEN – IGJEN: Ryan Reynolds (til venstre) og Walker Scobell i «The Adam Project».

Men først skal han altså ansikt til ansikt med seg selv som 12-åring. Store Adam virker ikke til å være særlig grepet av at han nå er tilbake i sin egen barndom. Litt smårørt over å kunne møte sin mor Ellie (Jennifer Garner) igjen, og kunne fortelle henne hvilken heltemodig jobb hun gjør. Men utover det: Ikke veldig preget av mirakelet.

Han er på et oppdrag, og må snarest få reparert tidsreise-farkosten. Han har dessuten mange dårlige vitser han må rekke å lire av seg. Ingen tid for undring!

Lille Adam er på sin side i sorg på grunn av pappa, og blir mobbet av slemme gutter på skolen. Ellie synes det er tøft å oppdra gutten på egen hånd. Det hjelper ikke at han er så frekk i kjeften heller.

HELTEMODIG ALENEMOR: Walker Scobell og Jennifer Garner i «The Adam Project».

Lille Adam synes selvfølgelig det er awesome å få et blikk inn i fremtiden, der han har store muskler. Det er litt uklart hvor mor befinner seg når de to Adam-ene slår sine pjalter sammen for å redde fremtiden. Slik at Store Adam kan få treffe sin tøffe kjæreste Laura (Zoe Saldana) igjen, og pappa Louis’ nemesis, Maya Sorian (Catherine Keener), kan nøytraliseres.

Det er videre ganske uklart hvordan the science i all denne science fiction-en er ment å fungere. «The Adam Project» er ikke en film som bruker veldig mye energi på å forklare oss hvordan ting henger sammen.

Filmen er regissert av Shawn Levy, som tidligere har hatt hånd om deler av TV-serien «Stranger Things» og den ganske artige kinofilmen «Free Guy» (2021). Det merkes. Levy var åpenbart en av disse storøyde som ble flasket opp på 1980-tallsfilmene til Steven Spielberg, George Lucas og Robert Zemeckis, og som fryktelig gjerne vil gjenskape high concept-magien fra da han var ung.

FAR OG 2 X SAMME SØNN: Ryan Reynolds, Mark Ruffalo og Walker Scobell (fra venstre) i «The Adam Project».

Ikke noe å si på det. Det var en fin tid. Spesielt for 12 år gamle gutter på kino. Men Levy får det bare sånn noenlunde til her, i en film som føles som nøyaktig det den er: En produksjon som har ligget og vansmektet i diverse Hollywood-skuffer i 10 år, og som lå an til å aldri bli realisert inntil Netflix sprøytet inn $$$s i siste time. (Tom Cruise skulle på et tidspunkt bekle rollen som «Ryan Reynolds»).

Den utstudert sukkersøte, kyniske blandingen av sarkasmer, sentimentalitet og nostalgi går aldri opp i en bevegende enhet. Dataanimasjonen og de «spesielle effektene» ser billige ut. Filmen kaster bort Garner og Saldana, og fornærmer en «digitalt forynget» Keener.

KVINNER KAN: Zoe Saldana plaffer, og Ryan Reynolds lærer, i «The Adam Project».

Ryan Reynolds spiller en sånn innmari rappkjeftet type som han kan spille i søvne, og ofte gjør (snakker han sånn hjemme også?). Den mentale omstillingen den populære skuespilleren foretok mellom «Free Guy» og «The Adam Project», må ha vært minimal. For det er praktisk talt den samme rollen. Selv om «Free Guy» vel var en slags ungdomsfilm – og denne nok sikter yngre enn som så.

Den viktigste forskjellen mellom forgjengeren og denne, er at «The Adam Project» er svakere i alle ledd. Å sette den opp på kino, og be om ekte penger for fornøyelsen, ville vært frekt.

Det er en film som hører hjemme på TV. Der mange kommer til å se den, og de fleste kommer til å bli mellomfornøyde.