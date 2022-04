KOMMER: Et bilde fra «Spider-Man: Across the Spider-Verse» del 1.

«Spider-Man: Across the Spider-Verse» utsatt

Sony melder at første del av «Spider-Man: Across the Spider-Verse» er utsatt åtte måneder til juni 2023.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Deadline og flere amerikanske medier melder at oppfølgeren til den animerte Oscar-vinnende «Spider-Man: Into the Spider-Verse» fra 2018 nå er utsatt.

Den norske premieren var varslet til 7. oktober i år, noe som også var USA-premieredatoen. Men onsdag melder Sony at fansen må vente til juni 2023.

UTSATT: Et bilde fra «Spider-Man: Across the Spider-Verse» del 1.

Da kommer del én av filmen, mens del to er planlagt 29. mars 2024.

Den første animerte filmen fikk terningkast 5 i VG, og anmelderen kalte den «En hyllest til alle tegneseriefans». Den spilte inn hele 375 millioner dollar, eller 3,3 milliarder kroner på verdensbasis.

Den vant også Oscarpris for beste animasjonsfilm i 2019.

FØRSTE: Miles i «Spider-Man: Into the Spider-Verse».

Ifølge Screen Rant var en oppfølger under utvikling før den første filmen hadde premiere.

«Across the Spider-Verse» ble satt i produksjon i 2020 og hadde da planlagt premiere i april 2022.

Nok en gang handler det om Miles Morales (stemmelagt av Shameik Moore) som slites mellom foreldrenes forventninger til prestasjonene på den nye skolen og sitt gamle liv i Brooklyn, New York. I tillegg blir Spider-Mans arv lagt på hans skuldre.

PÅ GANG: Et bilde fra «Spider-Man: Across the Spider-Verse» del 1.

Oscar Isaac, Hailee Steinfeld og Jake Johnson er igjen stemmer i filmen, men Issa Rae er nykommer som Spider-Woman.

Også Spider-Man-avleggerfilmen «Madame Web» med Dakota Johnson og Sydney Sweeney på rollelisten er planlagt til juli 2023, ifølge Deadline.

