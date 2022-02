NYE KUNSTER: Tom Holland, her avbildet på «Spider-Man: No Way Home»-premiere i desember 2021.

Tom Holland tok vakter som bartender

Skuespilleren (25) forteller at han tok bartender-kurs og jobbet bak bar i London da han forberedte seg til rollen i «Uncharted».

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

I actionfilmen basert på PlayStation-spillet ved samme navn, spiller Spider-Man-stjernen Nathan Drake, en mann med mange talenter – blant annet bartender-kunster. Han rekrutteres til eventyr av skattejegeren Victor Sullivan, spilt av Mark Wahlberg.

Se VGs intervju med Tom Holland om rollen her:

I et intervju med radiostasjonen SiriusXM, fortalte Holland at han gjorde seriøs research for rollen.

Han forteller der at noe av det han liker best med å være skuespiller, er å lære seg nye ting for en rolle.

– Så jeg oppsøkte en bartender-skole. Jeg endte opp med å ta et par vakter på en bar i London – noe som var veldig morsomt. Jeg likte det skikkelig godt. Og det ble en fin liten bit av filmen, sier Holland intervjuet.

ACTION: Tom Holland som Nathan Drake i «Uncharted».

Men problemet var at ryktet om at stjernen sto bak baren spredte seg på byen.

– Da begynte barsjefen å skjønne det, og jeg ble på en måte kastet ut. Jeg har vært tilbake på baren, men vi har et litt turbulent forhold akkurat nå. Men jeg har jo gitt dem masse PR, så de burde bare gi seg og slippe meg inn igjen, sier Holland i intervjuet på programmet «Pop Culture Spotlight».

Ifølge Holland hadde han nemlig bare byttet plass med en av bartenderne som jobbet der, og ikke klarert det med barsjefen.

– Jeg var iført en hvit smoking og alt. Jeg dro dit, tok på meg bartenderens klær og var der «undercover». Det var morsomt, jeg likte det, hevder han i intervjuet.

Se flere videoer fra VGs film- og seriemagasin «Blåkkbøster» her: