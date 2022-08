IKONISK BILDE, ULYKKELIG LIV: Prinsesse Diana og kronprins Charles på bryllupsdagen 29. juli 1981.

Filmanmeldelse «Prinsessen»: Prinsessen med smerten

Gråtefesten er ikke over, det er Diana igjen.

Publisert: Nå nettopp

DOKUMENTAR

«Prinsessen» («The Princess»)

Storbritannia/Tyskland. 6 år. Regi: Ed Perkins

Med: Diana, prinsessen av Wales

Kongehusene er Europas filmstjerner, og Diana, prinsessen av Wales, er vår Marilyn Monroe. Et vakkert lerret vi kan projisere alle våre drømmer og lengsler, all vår sorg og galskap, på.

Hun var vært i vinden i det siste. I TV-serien «The Crown», selvsagt, i en slaktet film på Netflix og i ikke minst i Kirsten Stewarts skikkelse i Pablo Larraíns drømmeaktige «Spencer». Her er den obligatoriske dokumentarfilmen, akkurat i tide til å markere at det er 25 år siden hun gikk ut av tiden, bare 36 år gammel.

Den er en såkalt «arkivdokumentar», hvilket vil si at den utelukkende er sydd sammen av opptak fra da begivenhetene utspilte seg. Vi får ingen intervjuer med forståsegpåere som bedyrer å «snakke for» eller «forstå»mennesket den handler om. Ingen fortellerstemme som innprenter oss poengene.

VELKOMMEN TIL GARDS: Diana i Den Norske Opera i februar 1984, sammen med daværende kronprinsesse Sonja og kronprins Harald.

Denne dokumentarstilen, som har sine fordeler og ulemper, har sin regjerende regent i Asif Kapadia. I likhet med filmene hans – om racerføreren Ayrton Senna (2010), Amy Winehouse (2015) og Diego Maradona (2019) – postulerer «Prinsessen» følgende kronargument: Fame is a bitch. Spørsmålet er hvor godt regissør Ed Perkins underbygger påstanden. Svar: Greit, men ikke like elegant som Kapadia ville gjort.

19 år gamle Diana Spencer giftet seg med den 32 år gamle prins Charles 29. juli 1981. Det var fra første stund noe ubekvemt med unionen. Aldersforskjellen var én ting (en nyhetsreporter forteller oss med entusiasme i stemmen at møydommen hennes skal være intakt). At det skjedde så fort, var en annen.

Perkins velger fra første stund klipp som understreker inntrykket at disse to knapt kjente hverandre, enn si kunne elske hverandre. Diana smiler beklemt og sjenert. Ser ned i fanget når noen snakker til henne. Hadde hun forutsetninger for å forstå at det hun var i ferd med å gå inn i var fornuftsekteskap, hvori hennes primære rolle var å bli en maskin for barnefødsler?

PRINSESSENS PLIKTER: Diana møter representanter for Norsk Folkehjelp i Sarajevo i 1997.

Det tok ikke lang tid før Charles mistet interessen, og fant tilbake til Camilla Parker Bowles (som tilsynelatende så eksakt likedan ut for 40 år siden som hun gjør i dag). I mellomtiden hadde Diana for lengst blitt en popstjerne, med en glans som langt overgikk kronprinsens.

Folk elsket henne, og Perkins fører bevis for at hun fornyet det britiske kongehuset. Hun steg ned til «undersåttene» på en helt annen måte enn Charles og dronning Elizabeth. Besøkte barn på sykehus og menget seg med vanlige folk. Hun ble mer synlig enn resten av kongefamilien til sammen, og skulle betale en høy pris for det.

Hun var et moderne menneske i en umoderne institusjon, sier en ikke navngitt person på et tidspunkt. Og åpenbart uhyre ulykkelig. Diana fikk bulimi. Diana drev med selvskading. Diana skal ha forsøkt å ta sitt eget liv fem ganger. Hun kom seg ut av ekteskapet, men fortsatte med sine offisielle plikter. Hun så ut til å ha godt av det.

WELTSCHMERZ: Blomsterhavet utenfor Kensington Palace i september 1997, i dagene etter Dianas død.

Perkins billedlegging er noen ganger tendensiøs og noen ganger overtydelig. Charles oppfører seg kjipt? Kjør klipp av jakthundene hans som river en stakkars harepus i blodige fillebiter! Monarkiet knaker i sammenføyningene? Kjør klipp av brannen på Windsor i 1992.

Fra tid til annen velger han å fortelle fra perspektivet til Dianas antagonister – paparazzoene som forfulgte henne døgnet rundt. Det er mer interessant.

Regissøren dveler vel lenge ved tragedien i Paris i 1997, og det som kom etterpå. Her gjør Perkins seg skyldig i den samme typen «tabloidisering» som han går til angrep på andre steder i filmen. Den hysteriske sorgen sier oss sikkert noe om oss selv. Men den forteller fint lite om prinsessen i filmens tittel.

Perkins redegjør greit for kronologien, og får mye gratis: Dianas var et absurd og tragisk liv. Men gir filmen oss en følelse av å bli kjent med henne? Det kan jeg ikke si. Her er «Prinsessen» påtagelig lite ambisiøs.

Nok materiale igjen til ytterligere et snes filmer og TV-serier, med andre ord.