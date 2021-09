FILMVETERAN: Jeff Bridges, her på en premiere i Los Angeles i 2017.

Kreftsyke Jeff Bridges sier han var døden nær av corona

Hollywood-stjernen Jeff Bridges (71) forteller at han ble svært syk av covid-19.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert:

På hjemmesiden sin, der han har kommunisert med omverdenen siden han meldte om kreftdiagnosen i fjor høst, skriver Bridges at han er bedre enn på lenge.

Men det har vært særdeles tøffe tak.

«Mye har skjedd siden sist jeg postet noe», skriver 71-åringen.

«Kreften er på tilbakemarsj», informerer han, samtidig som han har lagt ved et innlegg han egentlig skrev i slutten av mars, men som han ikke har delt før nå. Der bretter han ut dramatikken som oppsto i januar.

Bridges fikk da nemlig et brev fra sykehuset om at han kunne ha blitt smittet etter et coronautbrudd på avdelingen. Kort etter ble både han og kona fraktet til sykehus i ambulanse, med tanke på Bridges’ lave immunforsvar som cellegiftpasient.

HEDRET: Jeff Bridges med Oscar-trofeet for «Crazy Heart» i 2010.

Det viste seg at begge to var smittet.

«Mens hun tilbrakte fem dager på sykehus, måtte jeg være der i fem uker. Min dans med covid får kreften til å fremstå som en bagatell», skriver han.

Samtidig forklarer han at noe rart skjedde.

«Mens jeg hadde disse øyeblikkene med intense smerter, (der jeg skrek, sang og stønnet meg gjennom natten) og nærmet meg perleporten, følte jeg meg likevel lykkelig og glad mesteparten av tiden», skriver han.

Skuespillerveteranen sier at det å se døden i hvitøyet, har gitt ham en stor gave. Nemlig innsikten om at «Livet er kort og vakkert, kjærligheten omslutter oss og er tilgjengelig til alle tider».

Selv om han innrømmer at det å få kreft og corona ikke sto på ønskelisten hans i utgangspunktet, så er han nå takknemlig for alt han har lært om livet og kjærligheten, som han mener han ellers aldri ville gjort.

Bridges legger til at selv om covid «sparket ham ganske hardt i ræva», er han nå fullvaksinert og i mye bedre form.

Blant annet er han glad over å ha klart å følge den ene datteren opp kirkegulvet da hun giftet seg nylig. Først nylig kunne han kvitte seg med oksygentilførselen som han har vært avhengig av i nesten ett år.

Bridges er også kjent fra filmer som «The Big Lebowski», «The Fabulous Baker Boys», «Starman», «True Grit», «The Last Picture Show» og en rekke andre filmer.

Han er også aktuell i TV-thrilleren «The Old Man», som nettopp er ferdig innspilt, og som går på lufta til neste år. Bridges legger ved et klipp, som viser hans rolle.

«Jeg gleder meg til å være tilbake på jobb», skriver han Bridges, som har vært nominert til Oscar syv ganger.

Han har vært gift med skuespiller Susan Bridges (67) siden 1977, og de har tre døtre sammen. Han er også bestefar.