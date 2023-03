FRIFUNNET: Tross full frifinnelse i fjor sommer, må Nicolai Cleve Broch, Agnes Kittelsen og Jon Øigarden se at søksmålet fra Panorama Agency kommer opp igjen i en ankesak i september.

Øigarden, Kittelsen og Cleve Broch må i ny rettsrunde

I fjor sommer ble skuespillertrioen Nicolai Cleve Broch (47), Jon Øigarden (51) og Agnes Kittelsen (42) blankt frifunnet i et søksmål fra sine egne agenter, danske Panorama Agency. Nå venter en ny runde i retten.

Panorama Agency valgte nemlig å anke dommen. Dermed kommer saken opp på nytt i Østre Landsret i København i september.

Det var Norsk Skuespillerforbund som førte saken for de tre skuespillerne i fjor sommer. Forbundsleder Knut Alfsen sier til VG at han vet lite om anken utover at datoene for ankesaken nå er satt.

– Men jeg er litt overrasket, for det var en veldig klar dom. Foreløpig tar vi dette til orientering, sier Alfsen.

VG har i tre dager forsøkt å få en kommentar fra Panorama Agency rundt årsaken til anken mot frifinnelsen av de tre norske skuespillerne. Hverken toppsjef Lene Seested eller selskapets advokat, Bjarke Veiby, har hittil respondert.

Stridens kjerne i agentfirmaet Panorama Agencys søksmål mot tre av sine egne skuespillere dreide seg rundt et avtalekrav om ettervederlag. Panorama Agency hadde i sine avtaler forbeholdt seg retten til honorar i opptil halvannet år for innenlandsoppdrag og opptil tre og et halvt år for utenlandsoppdrag også etter at deres kontrakter med Jon Øigarden, Agnes Kittelsen og Nicolai Cleve Broch var utløpt.

Under rettssaken i København i mai i fjor prosederte Panorama Agency blant annet på at slike ettervederlag var en helt vanlig bransjestandard. Dette ble kraftig imøtegått av både det norske og det danske skuespillerforbundet.

Retten valgte å tro på sistnevnte og satte deretter det aktuelle avtalepunktet til side, ettersom tvisten gjaldt oppdrag etter kontraktsopphør – uten Panorama Agencys medvirkning til å skaffe skuespillerne disse jobbene eller forhandle frem kontraktene.

Dette åpnet for full frifinnelse av de tre skuespillerne.

Jon Øigardens kontrakt med Panorama Agency opphørte i januar 2019. Likevel krevde hans agenter honorar for rollene i «Vikingane 3», «Exit 2» og «Livstid».

Agnes Kittelsens kontrakt utløp i juli 2020. Likevel ble hun i utgangspunktet avkrevd honorar for rollene i «Exit 2», «Beforeigners 2» og «Pørni».

Nicolai Cleve Broch brøt endelig med Panorama Agency i november 2019, men hadde honorarkrav på seg for rollene i «Beforeigners 2», «Mordene i Sandhamn 2» og filmen «Den største forbrytelsen».

Panorama Agency ble også dømt til å betale saksomkostninger på 63.600 kroner i saken mot Cleve Broch og 43.600 hver i sakene mot Kittelsen og Øigarden.

Under rettssaken kom det også frem at Norsk Skuespillerforbund i forkant av tvisten med Panorama Agency var blitt kontaktet av et tyvetalls medlemmer som var kritiske til det danske agentfirmaet.

Panorama Agency har, ifølge sin hjemmeside, fremdeles flere svært profilerte, norske skuespillere i stallen, deriblant Kristoffer Hivju, Ellen Dorrit Petersen, Marie Blokhus, Anders Danielsen Lie, Heidi Ruud Ellingsen, Synnøve Macody Lund og John Carew.