STILLESTE JENTA I IRLAND: Catherine Clinch i «The Quiet Girl».

Filmanmeldelse «The Quiet Girl»: Noe å gråte for

Frem med lommetørklene, det er St. Patrick’s Day.

DRAMA

«The Quiet Girl» («An Cailín Ciúin»)

Irland. 6 år. Regi: Colm Bairéad

Kinopremiere fredag 17. mars

Med: Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew Bennett, Michael Patric, Kate Nic Chonaonaigh

Er det rett og slett sånn å forstå at irene kommer unna med mer ublu følsomhet enn andre folkeslag? Det er liksom noe rent spirituelt ved iren når hen gråter salte, sentimentale tårer – og vil ha oss til å sippe med dem.

Vi viker ikke unna på samme måte som det hender vi gjør når andre prøver seg. Føler oss ikke like manipulerte som når amerikaneren, for eksempel, spiller på oss som var vi et piano. Vi blir ikke like flaue når de lykkes, og demningen i oss brister.

«VELKOMMEN SKAL DU VÆRE»: Catherine Clinch (til venstre) og Carrie Crowley i «The Quiet Girl».

Cáit (Catherine Clinch, selvsagt et ualminnelig nydelig barn) er et sted mellom ni og elleve, vil jeg tippe, og én i en større flokk. Jeg rakk å telle fire søstre i nærliggende aldre, samt én baby og en ny på vei.

Det er tidlig på 1980-tallet, vi er på landsbygda og familien hennes er katolikker. Derav alle ungene, som mamma (Kate Nic Chonaonaigh) og pappa (Michael Patric) hverken har penger nok til å fø på – eller særlig tid til overs for.

Forsømmelsen, kall det gjerne omsorgssvikten (for det er det det er), har gjort Cáit til et engstelig barn. «Vandreren», blir hun kalt, da hun alltid er på vei vekk fra noe, som regel alene.

Hun gjemmer seg i det høye gresset og under sengen, beveger seg langsomt og forsiktig, og væter sengen om natten. Alle ungene i familien slutter å snakke når pappa kommer inn i rommet. Cáit sier nesten aldri noe uansett.

HELT VANLIG VANN: Carrie Crowley (helt til venstre) og Catherine Clinch i «The Quet Girl».

En dag sender foreldrene henne til mors kusine Eibhlín (Carrie Crowley) og hennes mann, Séan (Andrew Bennett). Det er tre timer unna med bil. Cáit skal være hos dem over sommeren, sikkert mest for at mor og far skal få litt avlastning.

«Hun kommer til å spise dere fra hus og hjem», advarer faren mens han stumper sigaretten i asjetten Eibhlín og Séan har servert ham middag på. Men hos disse to skal Cáit få noe hun aldri har fått før: Trygghet, oppmerksomhet, omsorg og kjærlighet.

Eibhlín skrider til verket umiddelbart. Gir Cáit et bad, grer håret hennes og skifter ut den skitne kjolen med noen gutteklær de har oppbevart i en garderobe. Da hun tar med seg jentungen for å vise henne brønnen, spør Cáit: «Er det en hemmelighet?». Den lille jenta kommer fra en familie der alt er hemmeligheter og alle går på nåler.

RESERVE-MAMMA: Carrie Crowley i «The Quiet Girl».

Hos Séan sitter ømheten lengre inne. Sommeren med Cáit er primært Eibhlíns prosjekt, tenker vi, mannen i huset virker kald og fjern. Det har sine årsaker, skal det vise seg. Og om lag 40 minutter ut i «The Quiet Girl» ser vi for første gang Cáit smile, om enn forsiktig.

Litt senere, da Eibhlín og Séan har venner over for å spille kort, drikke og skrøne, gir barnet uttrykk for nysgjerrighet og tillit til verden. Se! Hun koser seg! Her er det mange i kinosalen vil gripe til lommetørkleet for første, men neppe siste gang.

I tillegg til omsorgen (dette er en film som får øynene våre opp for kjærlighetserklæringen det faktisk er å servere et barn en kopp med saft), er det naturen som hjelper Cáit å gradvis bryte ut av det beskyttende skallet hun har konstruert rundt seg. Dyra i fjøset, vannet i bekken, rislingen fra de grønne bladene på de store trærne.

LØP, CÁIT, LØP: Catherine Clinch i «The Quiet Girl».

Barnet som beveget seg så stille, begynner ikke å bråke akkurat. Men hun begynner å løpe.

Om «The Quiet Girl», som var nominert til Oscar for «Beste utenlandske film», er bevegende, gripende – ja, bortimot uutholdelig rørende? Det skulle jeg mene. Basert på en roman av Claire Keegan («Tre lys» på norsk), men med en novelles konsise kraft: Det er en økonomisk film, dette, to the point, velsignet normal i både spilletid og uttrykk.

EN TUR PÅ STIEN: Andrew Bennett og Catherine Clinch i «The Quiet Girl».

Som portrett av en ung jente på vei ut i livet, har «The Quiet Girl» visse likheter med den praktfulle «Aftersun» (som i likhet med denne er en ytterst formsikker langfilmdebut). Denne er mer konvensjonelt sentimental og gråtefilm-aktig. Men det er det også plass til. Likte du den ene, så se gjerne den andre, og omvendt. Begge er på hver sin måte ypperlig severdige.

At «The Quiet Girl» slippes på selveste St. Patrick’s Day i Norge, fredag 17. mars, kan være tilfeldig. Men jeg tipper det er en sammenheng. Alt er sannsynligvis del av irens diabolske plan for å redusere oss alle til skjelvende vrak, oppløst i tårer. «The Quiet Girl» sitter i så måte som en spesielt skjønn sang av Van Morrison (fra før han ble gær’n).

