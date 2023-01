«WILD CHILD»: Margot Robbie i «Babylon».

Filmanmeldelse «Babylon»: Årets meste film

Mest sex. Mest dop. Flest orgier og flest tragedier. «Babylon» er en overdose av en film.

DRAMA

«Babylon»

Premiere på kino fredag 20. januar

USA. 15 år. Regi: Damien Chazelle

Med: Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo, Lukas Haas, Tobey Maguire, Eric Roberts, Jeff Garlin

Tre-fire minutter ut i «Babylon», og kameraet viser oss endetarmsåpningen på en elefant. Sprekken åpner seg, dyret gjør sitt fornødne. Litervis, kilovis.

Elefanten befinner seg på et lasteplan i Bel Air, Los Angeles’ mest fornemme strøk, på vei til en fest hos studiosjefen Don Wallach (Jeff Garlin). Skjønt «fest»? Det er en orgie. En romersk bakkanal. Hundrevis av halvnakne og helt nakne mennesker. Potetgull-boller fulle av kokain. Samt altså en livs levende elefant. Itteno’ knussel.

ALLE TIDERS ORGIE: Margot Robbie crowdsurfer i «Babylon».

Året er 1926, og Hollywood er blitt hele verdens «drømmefabrikk». Et magisk sted, et frisinnet sted, et farlig sted. Praktisk talt lovløst – enn så lenge. Unge, vakre og håpefulle mennesker flokker dit fra hele USA og alle verdenshjørner.

Én av dem er Nellie LaRoy (Margot Robbie) fra New Jersey, som i kraft av sine blondt bombenedslag-kvaliteter og sitt slips av en rød kjole bløffer seg inn på festen, hjulpet av den ambisiøse altmuligmannen Manny Torres (Diego Calva). Vi skal følge den «A Star Is Born»-aktige dynamikken de to imellom i nesten 10 år fremover.

Vi skal følge Jack Conrad (Brad Pitt) også. En konstant halvfull filmsjarmør som har vært vant til å ha filmbyen i sin hule hånd, men nå går en usikker fremtid i møte. Stumfilmen er på vei ut, og lydfilmen på vei inn («The Jazz Singer» slippes i 1927). Karrierer blir ikke lange i sultne Hollywood, der ungdom, skjønnhet og nyhetens interesse er hard valuta.

FILMSJARMØR: Brad Pitt i «Babylon».

Kutt fra festen til et massivt (stum-) filmsett i den kaliforniske ørkenen, der både Nellie og Manny får sine respektive gjennombrudd. Manny fordi han er villig til å gå gjennom ild og vann for å løse logistiske problemer. Nellie fordi hun får alle til å miste munn og mæle, og kan gråte på kommando («jeg bare tenker på hjemstedet mitt»).

Den som mener at Damien Chazelle («Whiplash», 2014; «La La Land», 2016) er usedvanlig begavet, vil bli styrket i troen. Den lange sekvensen på settet, et frenetisk sirkus i konstant bevegelse, er til å måpe av.

«Babylon» er filmen der regissøren ikke nekter seg noe, i tre timer og ni minutter til ende. Som en mashup av nevnte «A Star Is Born» (1927/1954), «Singin’ In The Rain» (1952) og Kenneth Angers notoriske sladderbok om Hollywoods første gullalder, «Hollywood Babylon» (1959). Overrumplende grovkornet, heslig, herlig og hemningsløs, full av avføring, oppkast og overskridende oppførsel.

BAK KAMERAET: Diego Calva og Jean Smart i «Babylon».

Er Chazelle gått lei av sitt rykte som Hollywoods streite flinke gutt? Kan se slik ut. Verdiene som de tidligere filmene hans har fremelsket – integritet, ferdigheter, renhet – er i «Babylon» ivaretatt kun av jazzmusikerne (igjen), representert ved trompetisten Sidney Palmer (Jovan Adepo).

Filmfolkene er kyniske, blaserte og dekadente. Men jazzgutta øver ni timer hver dag. «All kunst aspirerer til musikk», uttaler en forbigående beåndet Jack Conrad på et tidspunkt.

Palmer forblir – dessverre, vil jeg si – en birollefigur. Det samme gjør Li Jun Li som Lady Fay Zhu (basert på den første asiatiske Hollywood-stjernen, Anna May Wong). «Babylon» er mest interessert i Jack, Nellie og Mannys voldsomme opp- og nedturer. Ingen av de tre er forsynt med stort til bakgrunnshistorier. Alt dreier seg om hva ambisjonene deres og Hollywood gjør med dem når de har fått foten innenfor.

Det er ingen barnevennlig reise. Filmens siste akt er tydelig inspirert av den første delen i Dantes «Den guddommelige komedie», og guiden vår gjennom freakshowet er Tobey Maguire – gul-gusten i ansiktet etter å ha drukket for mange brandy og løsemiddel-cocktails.

FREAKSHOW: Et usunt utseende Tobey Maguire i «Babylon».

Calva (fra «Narcos: Mexico») skjøtter seg godt i en noe pregløs rolle. Brad Pitt kan spille filmstjerne. Margot Robbie tilfører «Babylon» et tonn tøylesløs «wild child»-energi.

Filmen som sådan er overveldende, utmattende, og helt sikkert mest interessant for folk som har et romantisk forhold til gamle dagers Hollywood. Om det er deg, må du se den. Om det ikke er deg, vil du muligens oppfatte «Babylon» som vanvittig oppblåst, hinsides overlesset, og samtidig ... litt tynn?

FLINK GUTT FREAKER UT: Damien Chazelle på settet til «Babylon».

Hva mener så Chazelle om Hollywood-«eventyret»? Myk makt-imperialismen som har annektert drømmene og begjæret vårt, og gjort oss alle til slaver av den amerikanske underholdningsbransjen. Som har tygget opp og spyttet ut så mange mennesker. Har det vært verdt det?

«Ja», synes Chazelle å svare i en montasje i epilogen, som det smerter meg at jeg av spoiler-hensyn ikke kan si noe om. En nekrolog for kinofilmen slik vi kjente den? En hyllest til noe som «aldri» kan dø? Filmelskere vil frykte det første, og håpe på det siste.