RETTSSAK: Kevin Spacey og Anthony Rapp utenfor US District Courthouse i New York torsdag.

Kevin Spacey møtte påstått overgrepsoffer i retten

Kevin Spaceys advokat beskylder Anthony Rapp for å «søke oppmerksomhet». Motparten står fast på at Hollywood-stjernen forgrep seg på ham da han var 14 år.

Publisert: Nå nettopp

To år har gått siden skuespiller Anthony Rapp (50) gikk til sivilt søksmål mot Kevin Spacey (63). Da hadde overgrepsanklagene mot den før så berømte filmstjernen for lengst skapt overskrifter.

Torsdag startet rettssaken i New York. Spacey kom alene, mens Rapp var ledsaget av forloveden, skuespiller Ken Ithiphol (36).

Rapp, mest kjent for sin rolle i «Star Trek: Discovery» fra 2017, hevder at Spacey forgrep seg på ham i 1986, da Rapp var 14 år. De jobbet da begge på Broadway i New York, og Spacey skal ha invitert Rapp med til en fest i sin leilighet.

Rapp hevder at Spacey der klådde på ham, og at han deretter plasserte ham på en seng og la seg over ham.

SAKSØKER: Anthony Rapp (t.v.) på vei inn i rettssalen torsdag sammen med sin forlovede, Ken Ithiphol.

Spaceys advokat Jennifer Keller uttalte i sin åpningsprosedyre torsdag at hun mener søksmålet er et forsøk fra Rapp på å «gjøre sitt eget navn mer kjent», og et resultat av misunnelse.

– Og et forsøk på å skaffe seg oppmerksomhet og sympati. Han ble aldri den internasjonale stjernen som Kevin Spacey ble, og han har kokt over av sinne hele denne tiden, sa Keller ifølge CNN.

Variety, som også omtaler rettssaken, skriver at Rapp ifølge Spaceys advokat «klandrer Spacey for alle nedturer gjennom livet», og at Rapp er «bitter for manglende rolletilbud».

– Egne lyster

Peter Saghir, advokat for Rapp, viste frem bilde av hvordan Rapp så ut den gangen.

– Det som skjedde med Anthony, skulle aldri skjedd. Hendelsen involverer en 14 år gammel gutt og en mann på 26, sa Saghir.

– Spacey gjorde seksuelle fremstøt overfor 14 år gamle Anthony for å tilfredsstille sine egne lyster, la han til.

SAKSØKT: Kevin Spacey utenfor rettsbygningen torsdag.

Rapp er forventet å vitne i saken. Det samme er den tidligere BuzzFeed-journalisten Adam Vary, som først skrev om Rapps påstander.

CNN skriver at Spaceys advokater viste tekstmeldinger i retten, som skal ha blitt utvekslet mellom Rapp og Vary, der de angivelig ble enige om å «unngå å være for detaljerte for å gjøre det vanskeligere for Spacey å nekte for hendelsene».

Det knytter seg også uenighet til Rapps beskrivelser av leiligheten.

Spacey uttalte i 2017 at han ikke husker hendelsene som Rapp beskriver, men at «dersom det stemmer, så skylder jeg ham en ektefølt unnskyldning for en svært upassende oppførsel i beruset tilstand».

Nylig dømt

Det har stormet rundt Oscar-belønnede Spacey de siste årene., og han har vært ut og inn av retten.

63-åringen ble i august dømt til å betale over 300 millioner kroner i erstatning til «House of Cards»-produksjonsselskapet MRC for angivelige seksuelle overgrep bak kulissene til Netflix-dramaet.

Spacey er i tillegg tiltalt for fire overgrep mot tre menn i perioden 2005 til 2013. Selv har han nektet skyld. Denne rettssaken er berammet til juni neste år.

Anonym saksøker trakk seg

Opprinnelig var det enda en mann som gikk rettens vei i 2020 – sammen med Rapp. Mannen sto aldri frem med navnet sitt i offentligheten, men hevdet i søksmålet at han var 14 år da Spacey angivelig forgrep seg på ham.

Den anonyme saksøkeren krevde over 300 millioner kroner i erstatning, men endte opp med å trekke søksmålet. Dommeren krevde nemlig at vedkommende måtte stå frem med fullt navn i retten – noe saksøkeren ikke ville.

Dommeren begrunnet avgjørelsen om å kreve fullt navn, med at anklagers behov for anonymitet ikke veier tyngre enn fordelene ved en åpen rettsprosess og de «fordommene som Spaceys forsvar kan komme til å bli utsatt for gjennom anonymitet».

Spacey har mistet flere roller etter at en rekke overgrepsanklager begynte å komme i 2017 – i kjølvannet av Metoo-bevegelsen. Kort etter at de første anklagene ble fremsatt, valgte skuespilleren å stå åpent frem med at han er homofil.

