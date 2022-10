DA HAN MØTTE HAN: Luke Macfarlane (til venstre) og Billy Eichner i «Bros».

Filmanmeldelse «Bros»: Guttastemning

Mann møter mann, mann mister mann, mann og mann finner sammen igjen.

ROMANTISK KOMEDIE

«Bros»

USA. 12 år. Regi: Nicholas Stoller

Med: Billy Eichner, Luke Macfarlane, Jim Rash, Dot-Marie Jones, TS Madison, Guy Branum

Da «Bros» hadde premiere i USA i september, og ikke gjorde det så skarpt som mange hadde trodd den skulle, tok manusforfatteren og hovedrolleinnehaveren Billy Eichner «til Twitter», som det heter, og skjelte ut det amerikanske publikumet for å være «homofobe».

Eichner slår en (og dette har han til felles med karakteren han spiller i filmen, Bobby) som en fyr hvis tålmodighet er tynnslitt. Hvilket er fair. Men kanskje burde han tatt høyde for at den romantiske komedien er relativt død, trass i mange opplivningsforsøk, samt at Hollywood i enda mindre grad enn før synes å vite hva de holder på med. Ja, og så det at «Bros» er ganske god, men ikke veldig god.

DET ER PROBLEMER INNAD I LGBTQ+-MILJØET: Eve Lindley, Jim Rash, Dot-Marie Jones, Miss Lawrence, Billy Eichner og Ts Madison (fra venstre) i «Bros».

Bobby er programleder for en podkast om LGBTQ+-tematikk (en million lyttere!) og jobber som kurator på et museum om homokampens historie i New York. Han er utvilsomt en del av den homofile hvite cis-mann-eliten, men for rastløs og frustrert til å være tilfreds med det. Han er rundt de 40 og har aldri vært i et monogamt kjærlighetsforhold. Han regner ikke med at han noen gang skal finne seg til rette i et heller. Men det er før han ser Aaron (Luke Macfarlane) på dansegulvet.

Bobby og Aaron er forskjellige typer. Bobby er urban, intellektuell, en smule besk og fordømmende, ikke minst overfor de han anser for å være mer overfladiske homofile menn: Muskelgutta som pumper seg fulle av steroider og testosteron og synes å bare være ute etter én ting.

Som Aaron? Kanskje. Aaron kommer fra en liten by nord i staten, har en «maskulin» fortid som hockeyspiller og virker ikke å være veldig opptatt av kampen. Det de to har til felles, er at de er «emosjonelt utilgjengelige». Engstelige for forpliktende forhold.

PARMIDDAGEN – EN PRØVELSE FOR ALLE, UANSETT LEGNING: Billy Eichner (til venstre) og Luke Macfarland i «Bros».

«Bros» er produsert av Judd Apatow, den amerikanske filmkomediens tyngste navn i snart 20 år. Om det ikke hadde stått på rulleteksten, ville man uansett lagt merke til det. «Bros» er nemlig i full besittelse av alle styrkene og svakhetene som kjennetegner et produkt fra Apatow-fabrikken.

Styrkene er som regel disse: En Apatow-film er uredd, «drøy» og i perioder veldig, veldig morsom. Nå er ikke «Bros» egentlig i markedet for å støte noen. Men den har flere analsex-vitser og sexscener (om enn ikke særlig eksplisitte) enn en heterofil romantisk komedie ville hatt.

Svakhetene har med en mangel på disiplin å gjøre. Historiene blir utflytende, tar unødvendige digresjoner, baserer seg ofte på manus av «vi fikser det i klippen»-typen. Alt ettersom øyet som ser, kan det også sies å være en svakhet at Apatows produksjoner alltid beveger seg mot det samme målet: Giftermål og unger, lykkelige i alle sine dager. Heteronormativt så det holder, med andre ord.

PRIDE: Billy Eichner i «Bros».

Så også her, i det som raskt blir en ytterst velkjent fortelling om to mennesker som bruker innmari lang tid på å innse at de vil. Som får mer gøy ut av de interne stridighetene i LGBTQ+-miljøet (Jim Rash, som bifil mann, og Dot-Marie Jones, som lesbisk kvinne, er begge kostelige) og gullrushet i næringslivet, som har oppdaget en «ny» kjøpesterk demografi, enn den får ut av kjærlighetshistorien som sådan. Noe av årsaken er at Eichner ikke er all verden til skuespiller. For stiv, for stresset.

Er en tradisjonell romantisk komedie om et homofilt par per definisjon mer interessant enn tradisjonell romantisk komedie om to heterofile mennesker? Her er man fristet til å svare «ja», om ikke annet så fordi vi har sett ti tusen avarter av den sistnevnte varianten. Men egentlig hadde jeg håpet at «Bros» skulle være litt mindre tradisjonell, og litt mer romantisk og morsom.